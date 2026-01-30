Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
30 января 2026, 02:12 | Обновлено 30 января 2026, 02:25
Экс-тренер Шахтера попросил об отставке после вылета из ЛЧ

Де Дзерби готов уйти из Марселя

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил желание покинуть занимаемую должность и подал прошение об отставке.

В среду французский коллектив потерпел разгромное поражение от «Брюгге» со счетом 0:3 в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Этот результат привел к вылету команды из турнира, поскольку «провансальцы» заняли лишь 25-е место в итоговой таблице.

Ранее издание RMC Sport информировало, что итальянскому тренеру грозит увольнение. На данный момент он обсуждает свое будущее с боссами клуба. Источник сообщает, что окончательный вердикт еще не вынесен.

По сведениям инсайдера Санти Ауны, инициатива расставания исходит от самого специалиста – он лично попросил об уходе из «Марселя». Внутренние дискуссии в руководстве клуба все еще продолжаются.

Роберто Де Дзерби Марсель Брюгге Лига чемпионов Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник
