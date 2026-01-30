Экс-тренер Шахтера попросил об отставке после вылета из ЛЧ

Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил желание покинуть занимаемую должность и подал прошение об отставке.

В среду французский коллектив потерпел разгромное поражение от «Брюгге» со счетом 0:3 в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Этот результат привел к вылету команды из турнира, поскольку «провансальцы» заняли лишь 25-е место в итоговой таблице.

Ранее издание RMC Sport информировало, что итальянскому тренеру грозит увольнение. На данный момент он обсуждает свое будущее с боссами клуба. Источник сообщает, что окончательный вердикт еще не вынесен.

По сведениям инсайдера Санти Ауны, инициатива расставания исходит от самого специалиста – он лично попросил об уходе из «Марселя». Внутренние дискуссии в руководстве клуба все еще продолжаются.