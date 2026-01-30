ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
Марина Галаган отметилась милой активностью в Instagram
Жена украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина – Марина Галаган – не осталась в стороне от исторического момента в Лиге чемпионов.
После решающего гола Трубина в ворота «Реала», который помог «Бенфике» выйти в плей-офф турнира, Марина опубликовала трогательную реакцию в Instagram. Она поделилась фото с эмоционального празднования на поле, дополнив публикацию символом сердца.
Пост быстро привлек внимание болельщиков и стал еще одним подтверждением поддержки, которую вратарь получает вне футбольного поля.
Фанаты отметили теплый семейный жест, добавивший особую эмоциональную окраску яркому футбольному вечеру.
