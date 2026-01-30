Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
Другие новости
30 января 2026, 03:37 |
248
0

ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом

Марина Галаган отметилась милой активностью в Instagram

ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
Instagram. Анатолий Трубин и Марина Галаган

Жена украинского голкипера «Бенфики» Анатолия ТрубинаМарина Галаган – не осталась в стороне от исторического момента в Лиге чемпионов.

После решающего гола Трубина в ворота «Реала», который помог «Бенфике» выйти в плей-офф турнира, Марина опубликовала трогательную реакцию в Instagram. Она поделилась фото с эмоционального празднования на поле, дополнив публикацию символом сердца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пост быстро привлек внимание болельщиков и стал еще одним подтверждением поддержки, которую вратарь получает вне футбольного поля.

Фанаты отметили теплый семейный жест, добавивший особую эмоциональную окраску яркому футбольному вечеру.

По теме:
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
фото Марина Галаган Анатолий Трубин Бенфика lifestyle Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: Instagram
