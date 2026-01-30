Милевский девятью словами отреагировал на гол Трубина в ворота Реала

Героем вечера в Лиге чемпионов стал украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

Именно он на 90+8-й минуте решил судьбу матча с «Реалом», ударом головой после подачи Фредрика Эурснеса сделав счет 4:2 в пользу «Бенфики». Гол Трубина принес команде выход в плей-офф.

На гол украинского вратаря отреагировал бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский.

«Трубин 🔥🔥🔥 Это хайлайт года на данный момент 💯 Absolute cinema 🎦», – написал Артем в Телеграме.

Украинец стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, кто забивал «Реалу».