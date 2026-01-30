Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Испания
30 января 2026, 05:23 | Обновлено 30 января 2026, 05:24
25
0

Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»

Бразилец рассказал о несправедливости голосования

30 января 2026, 05:23 | Обновлено 30 января 2026, 05:24
25
0
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».

Бразильский футболист занял пятое место в рейтинге лучших игроков года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле из «ПСЖ».

– Твой сезон был невероятным – с этим никто не спорит. Но в голосовании «Золотого мяча» ты не вошел даже в тройку. Какие эмоции ты испытал?

– Я был разочарован. Ожидал большего и рассчитывал как минимум на попадание в топ-3. Понимал, что выиграть будет сложно, поскольку многое зависит от выступления в Лиге чемпионов, но итоговая позиция меня огорчила.

При этом я осознаю, что на результат влияет множество факторов, которые я не могу контролировать. Я доволен тем, как провел сезон, и ни одна индивидуальная награда не способна перечеркнуть все, чего я достиг за прошлый год.

– Если бы ты сам формировал топ-3 «Золотого мяча», кого бы ты туда включил? Ты бы поставил себя первым?

– Да, лично я поставил бы себя на первое место.

– Серьезно, первым?

– Именно так. Я считаю, что индивидуальную награду нельзя определять, исходя из одного турнира.

Если оценивать весь сезон в целом – мои титулы, статистику и вклад в игру, – я думаю, что заслуживал победы.

Но раз награда фактически опирается на результаты одного соревнования, Дембеле заслужил трофей, тем более что он тоже провел отличный сезон. Ламин [Ямаль] также выглядел впечатляюще. Однако, если бы критерием был именно сезон целиком, я считаю, что приз должен был достаться мне.

– Хорошо, допустим. В твоем топ-3 ты на первом месте. А кто был бы вторым?

– Я поддержу свою команду. Я бы выбрал Ламина и Педри.

– То есть Педри – третий, а Дембеле тогда четвертый?

– Пусть будет четвертый. Думаю, это справедливо, – подытожил Рафинья.

По теме:
Юный талант Барселоны поразил Флика в матче ЛЧ против Копенгагена
Вратарь Барселоны шокирован масштабом фанатской поддержки
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафинья Диас Барселона Золотой мяч Педри Ламин Ямаль Усман Дембеле
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 5
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
Футбол | 29 января 2026, 22:55 4
ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо
ФОТО. Девушка футболиста Динамо разделась на Мальдивах. Очень горячо

Елизавета Кандыба – в бикини

Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Футбол | 29.01.2026, 10:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад
Футбол | 30.01.2026, 03:59
Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад
Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 4
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем