Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».

Бразильский футболист занял пятое место в рейтинге лучших игроков года по версии France Football. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле из «ПСЖ».

– Твой сезон был невероятным – с этим никто не спорит. Но в голосовании «Золотого мяча» ты не вошел даже в тройку. Какие эмоции ты испытал?

– Я был разочарован. Ожидал большего и рассчитывал как минимум на попадание в топ-3. Понимал, что выиграть будет сложно, поскольку многое зависит от выступления в Лиге чемпионов, но итоговая позиция меня огорчила.

При этом я осознаю, что на результат влияет множество факторов, которые я не могу контролировать. Я доволен тем, как провел сезон, и ни одна индивидуальная награда не способна перечеркнуть все, чего я достиг за прошлый год.

– Если бы ты сам формировал топ-3 «Золотого мяча», кого бы ты туда включил? Ты бы поставил себя первым?

– Да, лично я поставил бы себя на первое место.

– Серьезно, первым?

– Именно так. Я считаю, что индивидуальную награду нельзя определять, исходя из одного турнира.

Если оценивать весь сезон в целом – мои титулы, статистику и вклад в игру, – я думаю, что заслуживал победы.

Но раз награда фактически опирается на результаты одного соревнования, Дембеле заслужил трофей, тем более что он тоже провел отличный сезон. Ламин [Ямаль] также выглядел впечатляюще. Однако, если бы критерием был именно сезон целиком, я считаю, что приз должен был достаться мне.

– Хорошо, допустим. В твоем топ-3 ты на первом месте. А кто был бы вторым?

– Я поддержу свою команду. Я бы выбрал Ламина и Педри.

– То есть Педри – третий, а Дембеле тогда четвертый?

– Пусть будет четвертый. Думаю, это справедливо, – подытожил Рафинья.