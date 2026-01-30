Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданная сделка Ямаля и Неймара: все решит финал ЧМ
Чемпионат мира
Неожиданная сделка Ямаля и Неймара: все решит финал ЧМ

Звезда Барселоны мечтает о финале Испания – Бразилия

Неожиданная сделка Ямаля и Неймара: все решит финал ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» и испанской сборной Ламин Ямаль поделился мыслями о своем взаимодействии с бразильскими футболистами Рафиньей Диасом и Неймаром.

О партнерстве с Рафиньей в каталонском клубе «Мы действуем в интересах друг друга. Если бы у него были забитые мячи, а у меня нет, он бы предоставил мне право исполнить пенальти.

В ситуации, когда отличился я, а он еще нет, я, безусловно, уступлю этот удар ему. Работая сообща, мы сможем покорить самые значимые вершины. Мы дополняем друг друга. В нашем тандеме нет места эгоизму или чувству превосходства одного над другим. Мы – единое целое».

О Неймаре, в компании которого Ламин провел летний отпуск в Бразилии «Бразилия произвела на меня сильное впечатление, я с удовольствием посетил бы эту страну снова.

Мы обсуждали с Неем возможность нашего совместного возвращения туда. У нас есть соглашение: если наши сборные встретятся в финале мирового первенства, мы вместе отправимся на отдых. Было бы здорово увидеть в решающем матче ЧМ именно Испанию и Бразилию», – отметил Ямаль в беседе с TNT Sports.

По теме:
Рафинья – о Золотом мяче: «Я поставил бы себя на первое место»
Рафинья зашел к Трубину в комментарии после его гола Реалу и зажег
Стартовала продажа абонементов на сверхважные матчи сборной Украины в марте
Рафинья Диас Ламин Ямаль Неймар сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

