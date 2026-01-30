Неожиданная сделка Ямаля и Неймара: все решит финал ЧМ

Нападающий «Барселоны» и испанской сборной Ламин Ямаль поделился мыслями о своем взаимодействии с бразильскими футболистами Рафиньей Диасом и Неймаром.

О партнерстве с Рафиньей в каталонском клубе «Мы действуем в интересах друг друга. Если бы у него были забитые мячи, а у меня нет, он бы предоставил мне право исполнить пенальти.

В ситуации, когда отличился я, а он еще нет, я, безусловно, уступлю этот удар ему. Работая сообща, мы сможем покорить самые значимые вершины. Мы дополняем друг друга. В нашем тандеме нет места эгоизму или чувству превосходства одного над другим. Мы – единое целое».

О Неймаре, в компании которого Ламин провел летний отпуск в Бразилии «Бразилия произвела на меня сильное впечатление, я с удовольствием посетил бы эту страну снова.

Мы обсуждали с Неем возможность нашего совместного возвращения туда. У нас есть соглашение: если наши сборные встретятся в финале мирового первенства, мы вместе отправимся на отдых. Было бы здорово увидеть в решающем матче ЧМ именно Испанию и Бразилию», – отметил Ямаль в беседе с TNT Sports.