Луис Энрике выступил с заявлением о будущем Сафонова
Тренер ответил на вопросы журналистов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о статусе российского голкипера Матвея Сафонова после матча с «Ньюкаслом» (1:1) в общем этапе Лиги чемпионов. Именно Сафонов вышел в стартовом составе, тогда как украинец Илья Забарный весь поединок провел на скамейке запасных.
Испанский специалист не стал называть основного вратаря команды и оставил вопрос открытым.
«Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет понятно. Я не знаю, будет ли ротация вратарей. Я открытый тренер и хочу, чтобы все были готовы», — сказал Энрике.
По итогам этапа ПСЖ занял 11-е место и вышел в плей-офф турнира.
