  Луис Энрике выступил с заявлением о будущем Сафонова
Лига чемпионов
30 января 2026, 06:42
0

Луис Энрике выступил с заявлением о будущем Сафонова

Тренер ответил на вопросы журналистов

Луис Энрике выступил с заявлением о будущем Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о статусе российского голкипера Матвея Сафонова после матча с «Ньюкаслом» (1:1) в общем этапе Лиги чемпионов. Именно Сафонов вышел в стартовом составе, тогда как украинец Илья Забарный весь поединок провел на скамейке запасных.

Испанский специалист не стал называть основного вратаря команды и оставил вопрос открытым.

«Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет понятно. Я не знаю, будет ли ротация вратарей. Я открытый тренер и хочу, чтобы все были готовы», — сказал Энрике.

По итогам этапа ПСЖ занял 11-е место и вышел в плей-офф турнира.

Луис Энрике Ньюкасл ПСЖ Лига чемпионов Матвей Сафонов ПСЖ - Ньюкасл
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
