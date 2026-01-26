Жан БЕЛЕНЮК: «Нужно сразу решать. У меня претензий к Забарному нет»

Народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на ситуацию, в которой оказался защитник сборной Украины Илья Забарный после перехода во французский ПСЖ:

– Украинский футболист Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов играют вместе, в одной футбольной команде ПСЖ (Париж). Как это оценить?

– Если мы будем отстраняться от россиян на всех соревнованиях, то со временем не будет никакого представительства Украины на международной арене. Ведь мы видим, что в некоторых видах спорта уже позволяют участвовать российским спортсменам даже под их флагами.

Начинают с юношей, а со временем разрешают взрослым уже выступать. Всё это выглядит максимально логично. Или как в дзюдо: сначала допустили белорусов. Посмотрели, какая реакция у общественности. А потом уже допустили россиян.

Украина, очевидно, писала протесты. Но наши союзники и партнеры после четырех лет полномасштабной войны уже не столь остро реагируют на подобное в спорте.

Конечно, поэтому нет и острого восприятия несправедливости от международного сообщества. Поэтому я отношусь с пониманием ситуации в ПСЖ. Я не очень слежу за футболом, но об этой истории слышал, когда наш парень переходил во французский клуб.

Если Сафонов уже был в команде, нужно было Забарному сразу решать. Либо ты переходишь и играешь, либо ты не переходишь вообще. Было бы нелогично перейти в ПСЖ и ждать, когда Сафонов уйдет из команды или его карьера закончится. Этот шаг каждый делает для себя и несет свою ответственность.

Поэтому у меня претензий к Забарному в этом отношении нет. Парень перешел в сильный клуб, строит карьеру. Кто-то будет его критиковать. Но многие хотели бы такую ​​спортивную карьеру, когда тебя покупает один из лучших футбольных клубов мира, – подытожил Беленюк.