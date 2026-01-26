Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жан БЕЛЕНЮК: «Нужно сразу решать. У меня претензий к Забарному нет»
Франция
26 января 2026, 10:19 |
1087
1

Жан БЕЛЕНЮК: «Нужно сразу решать. У меня претензий к Забарному нет»

Народный депутат Украины поделился мнением об игре украинского защитника и Матвея Сафонова

26 января 2026, 10:19 |
1087
1 Comments
Жан БЕЛЕНЮК: «Нужно сразу решать. У меня претензий к Забарному нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Народный депутат Украины Жан Беленюк отреагировал на ситуацию, в которой оказался защитник сборной Украины Илья Забарный после перехода во французский ПСЖ:

– Украинский футболист Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов играют вместе, в одной футбольной команде ПСЖ (Париж). Как это оценить?

– Если мы будем отстраняться от россиян на всех соревнованиях, то со временем не будет никакого представительства Украины на международной арене. Ведь мы видим, что в некоторых видах спорта уже позволяют участвовать российским спортсменам даже под их флагами.

Начинают с юношей, а со временем разрешают взрослым уже выступать. Всё это выглядит максимально логично. Или как в дзюдо: сначала допустили белорусов. Посмотрели, какая реакция у общественности. А потом уже допустили россиян.

Украина, очевидно, писала протесты. Но наши союзники и партнеры после четырех лет полномасштабной войны уже не столь остро реагируют на подобное в спорте.

Конечно, поэтому нет и острого восприятия несправедливости от международного сообщества. Поэтому я отношусь с пониманием ситуации в ПСЖ. Я не очень слежу за футболом, но об этой истории слышал, когда наш парень переходил во французский клуб.

Если Сафонов уже был в команде, нужно было Забарному сразу решать. Либо ты переходишь и играешь, либо ты не переходишь вообще. Было бы нелогично перейти в ПСЖ и ждать, когда Сафонов уйдет из команды или его карьера закончится. Этот шаг каждый делает для себя и несет свою ответственность.

Поэтому у меня претензий к Забарному в этом отношении нет. Парень перешел в сильный клуб, строит карьеру. Кто-то будет его критиковать. Но многие хотели бы такую ​​спортивную карьеру, когда тебя покупает один из лучших футбольных клубов мира, – подытожил Беленюк.

По теме:
Луис Энрике заблокировал трансфер футболиста ПСЖ в чемпионат Испании
Эндрик в огне. Хет-трик бразильского форварда помог Лиону победить Мец
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов Жан Беленюк
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 26 января 2026, 08:08 26
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому

Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25 января 2026, 11:56 33
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский

Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Футбол | 26.01.2026, 09:33
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Знову роздмухують цю тему і відомо чиї вуха стирчать за такими публікаціями...
Ответить
0
Популярные новости
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 99
Футбол
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 18
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем