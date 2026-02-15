Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Сборная УКРАИНЫ
15 февраля 2026, 14:17 | Обновлено 15 февраля 2026, 14:37
238
1

Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»

Сергей Дирявка прокомментировал травму одного из лидеров сборной Украины

15 февраля 2026, 14:17 | Обновлено 15 февраля 2026, 14:37
238
1 Comments
Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Зинченко

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал, насколько серьезной может быть потеря универсала Александра Зинченко для нашей главной команды.

«Поймал себя на мысли, что чем ближе к мартовскому матчу плей-офф со шведами за путевку на чемпионат мира, тем с большим волнением ожидаешь новостей о матчах с участием подопечных Сергея Реброва на клубном уровне.

Но ничего не поделаешь, футбол, к сожалению, невозможен без травм. Вот и Александр Зинченко в игровом эпизоде, который не предвещал угроз, не избежал повреждения и надолго выбыл из строя. Жаль. Ведь цель – выступить на самом престижном турнире была так близка.

И все же, насколько серьезной будет эта потеря для украинской сборной? Все будет зависеть от выбора Реброва, потому что при некоторых тактических схемах роль Александра не была очень заметной. Хотя в том, что это футболист высокого класса – сомнений нет. Но не менее важно, что Зинченко является лидером раздевалки. А это – немалое качество.

Кстати, наставник знаменитого «Аякса» – нового клуба Александра – как раз отмечал лидерские качества украинца. И речь идет не только о игровых характеристиках, но и о его роли вне футбольного поля.

Конечно, травма Зинченко добавила головной боли Реброву. То, что придется вносить корректировки в некоторые тактические наработки – очевидно. К счастью, сейчас у нас достаточно квалифицированных полузащитников и есть из кого выбирать. В частности, радует, что после определенного спада вновь близок к боевой спортивной форме Владимир Бражко, прогрессирует Егор Ярмолюк. Только Зинченко-мотиватора, который всегда бьется до конца, будет очень не хватать».

Ранее сообщалось, что у Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестообразных связок.

По теме:
Экс-игрок сборной Грузии: «У Украины условия немного хуже, чем в Грузии»
«Беспокоит спад лидеров». Экс-игрок сборной Украины о жеребьевке
ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко
Александр Зинченко Сергей Дирявка сборная Украины по футболу инсайд Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Футбол | 15 февраля 2026, 08:16 29
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском

Денис Мирошниченко попал в неприятную ситуацию

ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
Футбол | 15 февраля 2026, 12:36 1
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда

Артем Ситало перебрался в Запорожье

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Попов
Через травматичність є підозра, що Зіна старше років так на 5 свого віку
Ответить
0
Популярные новости
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 14
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем