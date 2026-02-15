Экс-игрок сборной Украины: «Травма Зинченко добавит головной боли Реброву»
Сергей Дирявка прокомментировал травму одного из лидеров сборной Украины
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал, насколько серьезной может быть потеря универсала Александра Зинченко для нашей главной команды.
«Поймал себя на мысли, что чем ближе к мартовскому матчу плей-офф со шведами за путевку на чемпионат мира, тем с большим волнением ожидаешь новостей о матчах с участием подопечных Сергея Реброва на клубном уровне.
Но ничего не поделаешь, футбол, к сожалению, невозможен без травм. Вот и Александр Зинченко в игровом эпизоде, который не предвещал угроз, не избежал повреждения и надолго выбыл из строя. Жаль. Ведь цель – выступить на самом престижном турнире была так близка.
И все же, насколько серьезной будет эта потеря для украинской сборной? Все будет зависеть от выбора Реброва, потому что при некоторых тактических схемах роль Александра не была очень заметной. Хотя в том, что это футболист высокого класса – сомнений нет. Но не менее важно, что Зинченко является лидером раздевалки. А это – немалое качество.
Кстати, наставник знаменитого «Аякса» – нового клуба Александра – как раз отмечал лидерские качества украинца. И речь идет не только о игровых характеристиках, но и о его роли вне футбольного поля.
Конечно, травма Зинченко добавила головной боли Реброву. То, что придется вносить корректировки в некоторые тактические наработки – очевидно. К счастью, сейчас у нас достаточно квалифицированных полузащитников и есть из кого выбирать. В частности, радует, что после определенного спада вновь близок к боевой спортивной форме Владимир Бражко, прогрессирует Егор Ярмолюк. Только Зинченко-мотиватора, который всегда бьется до конца, будет очень не хватать».
Ранее сообщалось, что у Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестообразных связок.
