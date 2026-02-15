«Это вишенка на торте». Во Франции разнесли Забарного за провал с Ренном

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 февраля 2026, 15:38 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:47
Украинскому защитнику досталось от Пьера Менеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес резко высказался относительно игры украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:3).

«Вишенкой на торте в этом матче стал Забарный, которому однозначно не место в «ПСЖ». Он чуть не погубил свою команду, потеряв мяч и вывел Нордина один на один с cафоновым.

Он даже не прыгнул в борьбе с Леполем (когда тот забивал второй гол в матче – прим.). Это уже третье поражение в сезоне в Лиге 1, что больше, чем в прошлой кампании», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Сообщалось, что Забарный допустил грубую ошибку в матче с «Ренном».

По теме:
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
ФОТО. Забарный по-королевски поздравил свою жену с Днем святого Валентина
ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
Илья Забарный ПСЖ Ренн Ренн - ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
