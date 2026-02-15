«Это вишенка на торте». Во Франции разнесли Забарного за провал с Ренном

Известный французский журналист Пьер Менес резко высказался относительно игры украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (1:3).

«Вишенкой на торте в этом матче стал Забарный, которому однозначно не место в «ПСЖ». Он чуть не погубил свою команду, потеряв мяч и вывел Нордина один на один с cафоновым.

Он даже не прыгнул в борьбе с Леполем (когда тот забивал второй гол в матче – прим.). Это уже третье поражение в сезоне в Лиге 1, что больше, чем в прошлой кампании», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.