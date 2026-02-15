Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Бринье Гросупле – 2:3. Результативный спарринг. Видео голов и обзор
13.02.2026 17:00 – FT 2 : 3
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Рух – Бринье Гросупле – 2:3. Результативный спарринг. Видео голов и обзор

«Рух» забил первым, но в итоге проиграл

Рух – Бринье Гросупле – 2:3. Результативный спарринг. Видео голов и обзор
ФК Рух

«Рух» на учебно-тренировочных сборах в Словении провел товарищеский матч со словенским клубом «Бринье Гросупле». Подопечные Ивана Федыка забили два мяча, но проиграли.

«Рух» вышел вперед на 10-й минуте матча. Арсен Залипка ударом с острого угла прошил голкипера «Бринье Гросупле».

А после перерыва «Бринье Гросупле» забил три мяча. На это «Рух» ответил только голом Богдана Левицкого на последних секундах поединка..

Товарищеский матч. Словения. 13 февраля

«Рух» (Украина) – «Бринье Гросупле» (Словения) – 2:3

Голы: Залипка, 10, Левицкий, 90+3 – Йовичевич, 56, Дергич, 69, Черне, 85

Видео голов и обзор матча

