Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам

Анхель Ди Мария и Макси Родригес стали лицами кампании по ответственной игре, запущенной City Center Online.

Проект под названием «Решения» направлен на повышение осведомленности молодежи о ставках и подчеркивает главное правило – лицам младше 18 лет нельзя участвовать в азартных играх.

В основе кампании – личные истории футболистов, их связь с клубами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз, а также ключевые решения, повлиявшие на их карьеру. Через этот опыт авторы проводят параллель между ответственными выборами в жизни и осознанным отношением к азартным играм.

В видеороликах игроки вспоминают важные моменты своей карьеры, после чего обращаются к молодежи с прямым посланием о необходимости зрелости и ответственности.

Кампания распространяется на цифровых платформах и призвана не просто рекламировать инициативу, а запустить общественную дискуссию о безопасном поведении и личном выборе.