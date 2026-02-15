Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам
Анхель Ди Мария и Макси Родригес напомнили о принципах ответственной игры
Анхель Ди Мария и Макси Родригес стали лицами кампании по ответственной игре, запущенной City Center Online.
Проект под названием «Решения» направлен на повышение осведомленности молодежи о ставках и подчеркивает главное правило – лицам младше 18 лет нельзя участвовать в азартных играх.
В основе кампании – личные истории футболистов, их связь с клубами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз, а также ключевые решения, повлиявшие на их карьеру. Через этот опыт авторы проводят параллель между ответственными выборами в жизни и осознанным отношением к азартным играм.
В видеороликах игроки вспоминают важные моменты своей карьеры, после чего обращаются к молодежи с прямым посланием о необходимости зрелости и ответственности.
Кампания распространяется на цифровых платформах и призвана не просто рекламировать инициативу, а запустить общественную дискуссию о безопасном поведении и личном выборе.
