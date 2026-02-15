Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам
Азартные игры
15 февраля 2026, 17:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:37
67
0

Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам

Анхель Ди Мария и Макси Родригес напомнили о принципах ответственной игры

15 февраля 2026, 17:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:37
67
0
Легенды аргентинского футбола выступили с обращением к болельщикам
City Center Online.Анхель Ди Мария и Макси Родригес

Анхель Ди Мария и Макси Родригес стали лицами кампании по ответственной игре, запущенной City Center Online.

Проект под названием «Решения» направлен на повышение осведомленности молодежи о ставках и подчеркивает главное правило – лицам младше 18 лет нельзя участвовать в азартных играх.

В основе кампании – личные истории футболистов, их связь с клубами Росарио Сентраль и Ньюэллс Олд Бойз, а также ключевые решения, повлиявшие на их карьеру. Через этот опыт авторы проводят параллель между ответственными выборами в жизни и осознанным отношением к азартным играм.

В видеороликах игроки вспоминают важные моменты своей карьеры, после чего обращаются к молодежи с прямым посланием о необходимости зрелости и ответственности.

Кампания распространяется на цифровых платформах и призвана не просто рекламировать инициативу, а запустить общественную дискуссию о безопасном поведении и личном выборе.

По теме:
Во Франции обсуждают ограничения рекламы ставок на чемпионате мира
Саудовская Аравия готовится к чемпионату мира по киберспорту
Армения создает единого оператора цифровых азартных игр
азарт ставки Анхель Ди Мария Макси Родригес Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Футбол | 15 февраля 2026, 08:16 37
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском

Денис Мирошниченко попал в неприятную ситуацию

Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Хоккей | 14.02.2026, 20:39
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Футбол | 15.02.2026, 07:22
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 53
Зимние виды
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 16
Футбол
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 5
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем