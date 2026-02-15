Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме
Алекс де Минаур спокойно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в финале пятисотника
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 8) стал победителем турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.
В финале австралиец в двух сетах уверенно одолел Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 6) за 1 час и 17 минут.
ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 6:3, 6:2
Это было пятое очное противостояние соперников на уровне Тура. Алекс во второй раз одолел Феликса.
Помимо Оже, де Минаур в Роттердаме также справился с Артуром Фисом, Стэном Вавринкой, Ботиком ван де Зандсхульпом и Уго Умбером.
Де Минаур в третий раз в карьере сыграл в финале Роттердама и впервые завоевал трофей. В 2024 году он уступил в решающем поединке Яннику Синнеру, а в 2025 – Карлосу Алькарасу.
Де Минаур провел 20-й финал на уровне Тура и завоевал 11-й трофей, в частности четвертый на пятисотниках.
С понедельника Алекс поднимется на шестое место в рейтинге АТР.
