Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 8) стал победителем турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В финале австралиец в двух сетах уверенно одолел Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 6) за 1 час и 17 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 6:3, 6:2

Это было пятое очное противостояние соперников на уровне Тура. Алекс во второй раз одолел Феликса.

Помимо Оже, де Минаур в Роттердаме также справился с Артуром Фисом, Стэном Вавринкой, Ботиком ван де Зандсхульпом и Уго Умбером.

Де Минаур в третий раз в карьере сыграл в финале Роттердама и впервые завоевал трофей. В 2024 году он уступил в решающем поединке Яннику Синнеру, а в 2025 – Карлосу Алькарасу.

Де Минаур провел 20-й финал на уровне Тура и завоевал 11-й трофей, в частности четвертый на пятисотниках.

С понедельника Алекс поднимется на шестое место в рейтинге АТР.

Getty Images/Global Images Ukraine

