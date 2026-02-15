Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме
ATP
15 февраля 2026, 18:38 | Обновлено 15 февраля 2026, 19:20
Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме

Алекс де Минаур спокойно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в финале пятисотника

Определен победитель турнира ATP 500 в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 8) стал победителем турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В финале австралиец в двух сетах уверенно одолел Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 6) за 1 час и 17 минут.

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 6:3, 6:2

Это было пятое очное противостояние соперников на уровне Тура. Алекс во второй раз одолел Феликса.

Помимо Оже, де Минаур в Роттердаме также справился с Артуром Фисом, Стэном Вавринкой, Ботиком ван де Зандсхульпом и Уго Умбером.

Де Минаур в третий раз в карьере сыграл в финале Роттердама и впервые завоевал трофей. В 2024 году он уступил в решающем поединке Яннику Синнеру, а в 2025 – Карлосу Алькарасу.

Де Минаур провел 20-й финал на уровне Тура и завоевал 11-й трофей, в частности четвертый на пятисотниках.

С понедельника Алекс поднимется на шестое место в рейтинге АТР.

Алекс де Минаур Феликс Оже-Альяссим ATP Роттердам
