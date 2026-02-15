СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:30 РБ Лейпциг – Вольфсбург
18:30 Арсенал – Уиган
19:00 Торино – Болонья
21:45 Наполи – Рома
22:00 Мальорка – Бетис
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о бешеном Максе и его новой-старой команде