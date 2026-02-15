Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 февраля 2026, 18:26
31
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 февраля 2026, 18:26
31
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:30 РБ Лейпциг – Вольфсбург

Ggbet 1.57 – 4.87 – 5.79

18:30 Арсенал – Уиган

Ggbet 1.05 – 17.00 – 36.00

19:00 Торино – Болонья

Ggbet 3.20 – 3.17 – 2.58

21:45 Наполи – Рома

Ggbet 2.67 – 2.90 – 3.39

22:00 Мальорка – Бетис

Ggbet 3.15 – 3.23 – 2.57

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

