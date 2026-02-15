СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:30 РБ Лейпциг – Вольфсбург

1.57 – 4.87 – 5.79

18:30 Арсенал – Уиган

1.05 – 17.00 – 36.00

19:00 Торино – Болонья

3.20 – 3.17 – 2.58

21:45 Наполи – Рома

2.67 – 2.90 – 3.39

22:00 Мальорка – Бетис

3.15 – 3.23 – 2.57

