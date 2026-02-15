Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Дальше идут клубы АПЛ
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 1/16 финала Кубка Англии.
Фулхэм одержал волевую победу над Сток Сити, Вулверхэмптон и Сандерленд минимально обыграли Гримсби Таун и Оксфорд Юнайтед соответственно.
Все голы матчей можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
Один из голов Фулгема в игре со Сток Сити забил бывший вингер донецкого Шахтера Кевин.
Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров провел на поле весь матч.
Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля
Гримсби Таун – Вулверхэмптон – 0:1
Гол: Буэно, 60
Оксфорд Юнайтед – Сандерленд – 0:1
Гол: Диарра, 32 (пен.)
Сток Сити – Фулхэм – 1:2
Голы: Бае, 19 – Кевин, 55, Рид, 84
События матча
