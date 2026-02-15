Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 1/16 финала Кубка Англии.

Фулхэм одержал волевую победу над Сток Сити, Вулверхэмптон и Сандерленд минимально обыграли Гримсби Таун и Оксфорд Юнайтед соответственно.

Один из голов Фулгема в игре со Сток Сити забил бывший вингер донецкого Шахтера Кевин.

Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров провел на поле весь матч.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля

Гримсби Таун – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Буэно, 60

Оксфорд Юнайтед – Сандерленд – 0:1

Гол: Диарра, 32 (пен.)

Сток Сити – Фулхэм – 1:2

Голы: Бае, 19 – Кевин, 55, Рид, 84