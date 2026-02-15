Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без сенсаций. Завершено 3 матча Кубка Англии
Кубок Англии
Гримсби
15.02.2026 15:30 – FT 0 : 1
Вулверхэмптон
Кубок Англии
15 февраля 2026, 18:28 | Обновлено 15 февраля 2026, 19:03
Дальше идут клубы АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоялись 3 матча 1/16 финала Кубка Англии.

Фулхэм одержал волевую победу над Сток Сити, Вулверхэмптон и Сандерленд минимально обыграли Гримсби Таун и Оксфорд Юнайтед соответственно.

Все голы матчей можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Один из голов Фулгема в игре со Сток Сити забил бывший вингер донецкого Шахтера Кевин.

Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров провел на поле весь матч.

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 15 февраля

Гримсби Таун – Вулверхэмптон – 0:1
Гол: Буэно, 60

Оксфорд Юнайтед – Сандерленд – 0:1
Гол: Диарра, 32 (пен.)

Сток Сити – Фулхэм – 1:2
Голы: Бае, 19 – Кевин, 55, Рид, 84

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Буэно (Вулверхэмптон), асcист Жуан Гомес.
Фулхэм Сток Сити Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Кевин (Лопес де Маседо) Харрисон Рид Оксфорд Юнайтед Сандерленд Хабиб Диарра пенальти Гримсби Таун Вулверхэмптон Сантьяго Буэно Максим Таловеров
