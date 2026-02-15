15 февраля на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором Наполи встретится с Ромой.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда устраивала своим горячим болельщикам невероятные даже по южным меркам перепады эмоций. Она смогла сначала неожиданно взять в 2023-м скудетто - такого не было со времен легендарного Марадоны. Потом было фактическое бегство Спаллетти и провальный следующий сезон. И появление в Неаполе Конте, что с первой же попытки выиграл чемпионскую гонку у Интера.

Поговаривают, что Антонио хотел уйти еще тогда. Но остался, и не зря: в январе выиграли Суперкубок. С другой стороны, были и явные неудачи: последовательно вылетели из Лиги чемпионов и кубка, причем в нем уступили дома Комо. Что же, теперь все силы брошены на Серию А. Там вряд ли получится сохранить титул - Интер все-таки слишком далеко. Но за второе место спор в разгаре, особенно после двух побед кряду.

Рома

Клуб давно одержим идеей-фикс вернуться в Лигу чемпионов. Этого не добился даже Моуринью, хотя был максимально близок: его подопечные в свое время уступили только в серии послематчевых пенальти финальный поединок Лиги Европы. Прекрасный рывок получился год назад у Раньери. Но не хватило какого-то одного очка, чтобы в итоге потеснить Ювентус и занять четвертое место.

С лета в Риме работает Гасперини. При нем многое изменилось - и стиль стал более прагматичный, и тому же Довбику, даже когда он был здоров, часто не находилось место в основе. Результаты тоже получались разными - в кубке дома уступили Торино, зато в Лиге Европы уверенно прошли в плей-офф. Но в приоритете, конечно, Серия А. Там явно уже не догнать лидирующий Интер, но уж на заветную четвертую позицию точно нацелились. По иронии, победив в прошлом туре Кальяри, римляне поравнялись с Ювентусом - у обоих по 46 очков сейчас.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках чередовались победы неаполитанцев и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев. Но еще более очевидно, что столь важный поединок вряд ли будет зрелищным - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).