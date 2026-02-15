Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Динамо сорвался трансфер легионера. Игрок уже был в расположении клуба
Англия
15 февраля 2026, 13:09 | Обновлено 15 февраля 2026, 13:45
«Бело-синие» не смогли договорится о трансфере Романа Дэвиса

Instagram.

Киевскому «Динамо» не удалось приобрести находившегося на просмотре талантливого венесуэльского защитника Романа Дэвиса.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, представители «бело-синих» в конце концов не смогли договориться с «Универсидад Сентраль Венесуэла», которому принадлежит контракт игрока.

Сообщается, что «бело-синие» хотели взять футболиста в аренду на год, в то время как латиноамериканцы были настроены только на полноценный трансфер.

Роман Дэвис больше недели находился на просмотре в юношеской команде киевлян. В трех спаррингах он отметился 5 результативными действиями (2 гола и 3 ассиста).

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
