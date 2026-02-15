Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 08:41
2

Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда

Шацких объяснил, почему не захотел подписывать молодых талантов киевлян

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких, который недавно возглавил новосозданный киргизский клуб «Азия», рассказал, почему не захотел рассматривать трансферы юных и молодых талантов киевского гранда.

– К юным и молодым талантам Динамо присматривались? Думаю, что с киевским клубом вам бы точно было не очень сложно договориться, ведь вы для него не чужой человек и с Игорем Суркисом, скорее всего, можете говорить напрямую.

– Нет. Дело в том, что Азия, моя нынешняя команда, это не о перспективе. Мне нужно дать результат сразу, в первом же сезоне, выиграть все – и чемпионат, и национальный Кубок. Поэтому, мне на перспективу, на будущее игроки сейчас не нужны. Нужны не молодые ребята, а опытные. Те, которые готовы решать задачи и достигать результатов.

ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина
Динамо выступило с важным заявлением к болельщикам
ФОТО. Как Динамо выиграло у РФШ последний матч сборов в Турции
Динамо Киев Максим Шацких Азия Талас
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
0665826283
До речи, фк карпати не кращи за свинячо-язикіх футболістів , якщо у них політика подвійних стандартів , на кшталт , дома можна ,а на камеру зась . 
vovei
Шапоренко! Чем не вариант?
