Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда
Шацких объяснил, почему не захотел подписывать молодых талантов киевлян
Легенда «Динамо» Максим Шацких, который недавно возглавил новосозданный киргизский клуб «Азия», рассказал, почему не захотел рассматривать трансферы юных и молодых талантов киевского гранда.
– К юным и молодым талантам Динамо присматривались? Думаю, что с киевским клубом вам бы точно было не очень сложно договориться, ведь вы для него не чужой человек и с Игорем Суркисом, скорее всего, можете говорить напрямую.
– Нет. Дело в том, что Азия, моя нынешняя команда, это не о перспективе. Мне нужно дать результат сразу, в первом же сезоне, выиграть все – и чемпионат, и национальный Кубок. Поэтому, мне на перспективу, на будущее игроки сейчас не нужны. Нужны не молодые ребята, а опытные. Те, которые готовы решать задачи и достигать результатов.
