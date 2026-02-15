Легенда Динамо отрекся от футболистов киевского гранда

Легенда «Динамо» Максим Шацких, который недавно возглавил новосозданный киргизский клуб «Азия», рассказал, почему не захотел рассматривать трансферы юных и молодых талантов киевского гранда.

– К юным и молодым талантам Динамо присматривались? Думаю, что с киевским клубом вам бы точно было не очень сложно договориться, ведь вы для него не чужой человек и с Игорем Суркисом, скорее всего, можете говорить напрямую.

– Нет. Дело в том, что Азия, моя нынешняя команда, это не о перспективе. Мне нужно дать результат сразу, в первом же сезоне, выиграть все – и чемпионат, и национальный Кубок. Поэтому, мне на перспективу, на будущее игроки сейчас не нужны. Нужны не молодые ребята, а опытные. Те, которые готовы решать задачи и достигать результатов.