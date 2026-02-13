Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 20:01 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:06
2992
3
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе
Киевское «Динамо» ведет переговоры с украинским защитником Александром Караваевым. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги готовит предложение по контракту для 33-летнего футболиста.
В текущем сезоне на счету Александра Караваева 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что за «Динамо» сыграет новый футболист.
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Помню как он на замену вышел и забил Шахтёру
Радий за нього, але блін(( як ви збираєтесь конкурувати з ЛНЗ і Поліссям? Вже мовчу за кротів, тепер треба хоть в четвірці залишитись....
Показать Скрыть 1 ответ
