Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Киевское «Динамо» ведет переговоры с украинским защитником Александром Караваевым. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги готовит предложение по контракту для 33-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Александра Караваева 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что за «Динамо» сыграет новый футболист.