13 февраля 2026, 20:01 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:06
2992
3

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт

Александр Караваев может продлить свое пребывание в киевском клубе

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Киевское «Динамо» ведет переговоры с украинским защитником Александром Караваевым. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги готовит предложение по контракту для 33-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Александра Караваева 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что за «Динамо» сыграет новый футболист.

По теме:
ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Динамо может подписать форварда, который выступает в чемпионате Мексики
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала защитника из чемпионата Германии
трансферы трансферы УПЛ Александр Караваев Динамо Киев продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
ZANREGENT1993
Помню как он на замену вышел и забил Шахтёру
MCD-MEL
Радий за нього, але блін(( як ви збираєтесь конкурувати з ЛНЗ і Поліссям? Вже мовчу за кротів, тепер треба хоть в четвірці залишитись....
