Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион
Это может случиться уже в игре с «Ниццей»
Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о том, что украинский нападающий Роман Яремчук может дебютировать за «ткачей» уже в игре с «Ниццей»:
«Роман Яремчук в хорошей форме и может выйти в стартовом составе. Решение принимаю я, но он может быть в стартовом составе», – заявил тренер французской команды.
В «Лион» Яремчук перебрался зимой на правах аренды из «Олимпиакоса».
Матч чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей» состоится 15 февраля в 21:45 по киевскому времени.
Ранее нападающий «Реала» вручил персонализированный подарок Роману Яремчуку.
