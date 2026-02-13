Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о том, что украинский нападающий Роман Яремчук может дебютировать за «ткачей» уже в игре с «Ниццей»:

«Роман Яремчук в хорошей форме и может выйти в стартовом составе. Решение принимаю я, но он может быть в стартовом составе», – заявил тренер французской команды.

В «Лион» Яремчук перебрался зимой на правах аренды из «Олимпиакоса».

Матч чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей» состоится 15 февраля в 21:45 по киевскому времени.

