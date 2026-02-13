Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион
Франция
13 февраля 2026, 20:31 |
688
0

Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион

Это может случиться уже в игре с «Ниццей»

13 февраля 2026, 20:31 |
688
0
Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о том, что украинский нападающий Роман Яремчук может дебютировать за «ткачей» уже в игре с «Ниццей»:

«Роман Яремчук в хорошей форме и может выйти в стартовом составе. Решение принимаю я, но он может быть в стартовом составе», – заявил тренер французской команды.

В «Лион» Яремчук перебрался зимой на правах аренды из «Олимпиакоса».

Матч чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей» состоится 15 февраля в 21:45 по киевскому времени.

Ранее нападающий «Реала» вручил персонализированный подарок Роману Яремчуку.

По теме:
ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ренн – ПСЖ. Забарный в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Паулу Фонсека Роман Яремчук Ницца Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Футбол | 13 февраля 2026, 17:57 22
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции

Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки

Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13.02.2026, 08:44
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 174
Футбол
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 7
Олимпийские игры
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
Легенда Динамо получил предложение возглавить киевский клуб
12.02.2026, 07:48 4
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем