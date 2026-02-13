Динамо может подписать форварда, который выступает в чемпионате Мексики

Форвард мексиканского «Керетаро» Али Авила может продолжить карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщило издание Celtsarehere.com.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», однако в борьбе за нападающего «бело-синим» придется выдержать конкуренцию со стороны шотландского «Селтика» и бельгийского «Стандарда».

Контракт Али истекает в июне 2026 года, что позволит подписать мексиканца бесплатно после завершения нынешнего сезона. Трансферная стоимость форварда составляет два миллиона евро.

Авила всю профессиональную карьеру провел в чемпионате Мексики, где выступал за «Монтеррей», «Пумас», «Райю», а с июля прошлого года присоединился к «Керетаро».

В сезоне 2025/26 Али провел 12 матчей, в которых забил шесть голов. В активе форварда девять поединков и два забитых мяча в футболке сборной Мексики U-23.