Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда
Французский нападающий с большой вероятностью превзойдет персональное достижение на клубном уровне
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил в текущем сезоне уже 38 голов на клубном уровне во всех турнирах.
Форвард отличился 23 забитыми мячами в Ла Лиге, 13 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании.
Сделал Мбаппе это всего в 31 матче.
Персональное достижение француза – 44 гола за сезон.
В сезоне 2023/24 Мбаппе забил 44 гола в 48 матчах в составе ПСЖ, а в сезоне 2024/25 – такое же количество в 59 поединках в составе Реала.
Учитывая, что до конца сезона 2025/26 еще много матчей, есть высокая вероятность того, что нападающий сможет установить новый личный рекорд. Для этого французу необходимо забить еще 7 голов.
Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах
- 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
- 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
- 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
- 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
- 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
- 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
- 38 – 2025/26 (Реал), 31 матч
- 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
- 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
- 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей
