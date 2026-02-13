Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил в текущем сезоне уже 38 голов на клубном уровне во всех турнирах.

Форвард отличился 23 забитыми мячами в Ла Лиге, 13 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании.

Сделал Мбаппе это всего в 31 матче.

Персональное достижение француза – 44 гола за сезон.

В сезоне 2023/24 Мбаппе забил 44 гола в 48 матчах в составе ПСЖ, а в сезоне 2024/25 – такое же количество в 59 поединках в составе Реала.

Учитывая, что до конца сезона 2025/26 еще много матчей, есть высокая вероятность того, что нападающий сможет установить новый личный рекорд. Для этого французу необходимо забить еще 7 голов.

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах