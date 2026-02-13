Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда
Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда

Французский нападающий с большой вероятностью превзойдет персональное достижение на клубном уровне

Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил в текущем сезоне уже 38 голов на клубном уровне во всех турнирах.

Форвард отличился 23 забитыми мячами в Ла Лиге, 13 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании.

Сделал Мбаппе это всего в 31 матче.

Персональное достижение француза – 44 гола за сезон.

В сезоне 2023/24 Мбаппе забил 44 гола в 48 матчах в составе ПСЖ, а в сезоне 2024/25 – такое же количество в 59 поединках в составе Реала.

Учитывая, что до конца сезона 2025/26 еще много матчей, есть высокая вероятность того, что нападающий сможет установить новый личный рекорд. Для этого французу необходимо забить еще 7 голов.

Количество голов Килиана Мбаппе по сезонам на клубном уровне во всех турнирах

  • 44 – 2023/24 (ПСЖ), 48 матчей
  • 44 – 2024/25 (Реал), 59 матчей
  • 42 – 2020/21 (ПСЖ), 47 матчей
  • 41 – 2022/23 (ПСЖ), 43 матча
  • 39 – 2021/22 (ПСЖ), 46 матчей
  • 39 – 2018/19 (ПСЖ), 43 матча
  • 38 – 2025/26 (Реал), 31 матч
  • 30 – 2019/20 (ПСЖ), 37 матчей
  • 28 – 2016/17 (Монако), 46 матчей
  • 21 – 2017/18 (ПСЖ), 46 матчей
статистика Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Монако
Сергей Турчак Источник: Instagram
