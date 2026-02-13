Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков
Война против российских оккупантов продолжает уносить жизни украинцев. Во время выполнения боевого задания, защищая Украину, погиб активный болельщик киевского «Динамо Киев» Александр Красиков с позывным «Самбо».
Он проходил службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
Александр был искренним и преданным фанатом «бело-синих», неотъемлемой частью динамовского фан-движения и постоянно поддерживал команду на трибунах.
Киевское «Динамо» выразило на своей официальной странице искренние соболезнования родным и близким Александра Красикова.
«ФК «Динамо» (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Красикова. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге и той жертве, которую он принес за нашу свободу и наше будущее», – говорится в сообщении киевлян.
