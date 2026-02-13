Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

Война против российских оккупантов продолжает уносить жизни украинцев. Во время выполнения боевого задания, защищая Украину, погиб активный болельщик киевского «Динамо Киев» Александр Красиков с позывным «Самбо».

Он проходил службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Александр был искренним и преданным фанатом «бело-синих», неотъемлемой частью динамовского фан-движения и постоянно поддерживал команду на трибунах.

Киевское «Динамо» выразило на своей официальной странице искренние соболезнования родным и близким Александра Красикова.

«ФК «Динамо» (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Красикова. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге и той жертве, которую он принес за нашу свободу и наше будущее», – говорится в сообщении киевлян.