Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 февраля 2026, 21:11 |
Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе

Соперницей представительницы Чехии в следующем поединке станет Виктория Мбоко из Канады

Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар, одолев представительницу Греции Марию Саккари (WTA 52).

Мухова уступила в первом сете, однако сумела переломить ситуацию на корте в свою пользу. Встреча продолжалась 2 час и 15 минут.

В финале чешская теннисистка встретится с 19-летней соперницей из Канады Викторией Мбоко, которая ранее оказалась сильней Алены Остапенко.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:4, 6:1

По теме:
Остапенко уступила 19-летней Мбоко в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе
ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи
Еще одна сенсация: чемпионка Aus Open не сумела выйти в полуфинал Дохи
WTA Доха Каролина Мухова Мария Саккари Виктория Мбоко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
