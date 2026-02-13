Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Соперницей представительницы Чехии в следующем поединке станет Виктория Мбоко из Канады
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар, одолев представительницу Греции Марию Саккари (WTA 52).
Мухова уступила в первом сете, однако сумела переломить ситуацию на корте в свою пользу. Встреча продолжалась 2 час и 15 минут.
В финале чешская теннисистка встретится с 19-летней соперницей из Канады Викторией Мбоко, которая ранее оказалась сильней Алены Остапенко.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/2 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:4, 6:1
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана подвела черту под зимним периодом подготовки
Марта пропустит соревнования WTA 1000, поскольку все еще восстанавливается от травмы