Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи
WTA
13 февраля 2026, 00:02 | Обновлено 13 февраля 2026, 15:17
366
0

ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи

Каролина в двух сетах справилась с Анной Калинской в четвертьфинале тысячника

ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале чешка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 28) за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Анна Калинская – 6:3, 6:4

Мухова провела четвертое очное противосояние против Калинской и одержала четвертую победу.

Каролина в полуфинале тысячника в Дохе поборется с Марией Саккари. Мухова проведет четвертый полуфинал на соревнованях категории WTA 1000.

Калинская в матче 1/8 финал выиграла у Элины Свитолиной.

По теме:
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Каролина Мухова Анна Калинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
