ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи
Каролина в двух сетах справилась с Анной Калинской в четвертьфинале тысячника
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В четвертьфинале чешка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 28) за 1 час и 28 минут.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала
Каролина Мухова (Чехия) [14] – Анна Калинская – 6:3, 6:4
Мухова провела четвертое очное противосояние против Калинской и одержала четвертую победу.
Каролина в полуфинале тысячника в Дохе поборется с Марией Саккари. Мухова проведет четвертый полуфинал на соревнованях категории WTA 1000.
Калинская в матче 1/8 финал выиграла у Элины Свитолиной.
