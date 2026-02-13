ВИДЕО. Как Мухова выбила обидчицу Свитолиной и вышла в полуфинал Дохи

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В четвертьфинале чешка в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 28) за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/4 финала

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Анна Калинская – 6:3, 6:4

Мухова провела четвертое очное противосояние против Калинской и одержала четвертую победу.

Каролина в полуфинале тысячника в Дохе поборется с Марией Саккари. Мухова проведет четвертый полуфинал на соревнованях категории WTA 1000.

Калинская в матче 1/8 финал выиграла у Элины Свитолиной.