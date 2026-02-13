В Ноттингем Форест определились с новым тренером
Команду будет тренировать Витор Перейра
Португальский специалист Витор Перейра станет главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение между 57-летним специалистом и клубом Английской Премьер-лиги рассчитано до конца сезона. У руля команды он заменит Шона Дайча, который покинул клуб.
«Ноттингем Форест» в чемпионате Англии набрал 26 очков и расположился на 17-м месте турнирной таблицы. Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».
🚨🌳 Nottingham Forest appoint Vitor Pereira as new head coach until the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
Agreement sealed with Portuguese manager who’s set to take over at #NFFC after Sean Dyche got sacked. pic.twitter.com/RnbREtEVBe
