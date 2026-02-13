В Ноттингем Форест определились с новым тренером

Португальский специалист Витор Перейра станет главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между 57-летним специалистом и клубом Английской Премьер-лиги рассчитано до конца сезона. У руля команды он заменит Шона Дайча, который покинул клуб.

«Ноттингем Форест» в чемпионате Англии набрал 26 очков и расположился на 17-м месте турнирной таблицы. Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».