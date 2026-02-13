Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ноттингем Форест определились с новым тренером
Англия
13 февраля 2026, 18:30 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:31
672
0

В Ноттингем Форест определились с новым тренером

Команду будет тренировать Витор Перейра

13 февраля 2026, 18:30 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:31
672
0
В Ноттингем Форест определились с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Перейра

Португальский специалист Витор Перейра станет главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между 57-летним специалистом и клубом Английской Премьер-лиги рассчитано до конца сезона. У руля команды он заменит Шона Дайча, который покинул клуб.

«Ноттингем Форест» в чемпионате Англии набрал 26 очков и расположился на 17-м месте турнирной таблицы. Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».

По теме:
Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ
Известно, кто станет новым главным тренером Тоттенхэма
Микель АРТЕТА: «Извините, но это не футбол»
Витор Перейра Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 10:59 15
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026
Член МОК Сергей Бубка промолчал о скандале с Гераскевичем на ОИ-2026

Украинского скелетониста дисквалифицировали за использование шлема памяти

Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 13 февраля 2026, 17:06 0
Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 13 февраля в 20:00 по Киеву

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 13:03
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 20:51
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13.02.2026, 07:02
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44
Бокс
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
12.02.2026, 08:33 4
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 3
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем