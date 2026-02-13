13 февраля, в рамках 22 тура турецкой Суперлиги, свою встречу проведут Галатасарай – Эюпспор. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Галатасарай

«Львы» отлично проводят текущий сезон, в чемпионате они идут первыми, отрыв от ближайшего конкурента составляет всего три очка. В последнем туре Галатасарай сумел обыграть на выезде Ризеспор со счетом 3:0. Команда сильно выглядит в родных стенах – 8 побед и три ничьи.

Нет проблем и в Кубке Турции, там у клуба три победы в трех противостояниях, поэтому в плей-офф должны пробиваться. Удалось себя проявить и в еврокубках, «львы» пробились в 1/16 Лиги чемпионов, там придется сыграть против сильного Ювентуса на следующей неделе. Предстоящий матч пропустят Балтаджи, Сане и Уньяи.

Эюпспор

Еще в прошлом сезоне Эюспор стал большим открытием, когда в статусе новичка занял высокое шестое место, до зоны еврокубков не хватило всего одного очка. Тогда на себя обратил внимание главный тренер Арда Туран, который сейчас тренирует донецкий Шахтер.

Тяжело идут дела в нынешнем чемпионате, только 15-я строчка в турнирной таблице, а отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. В последнем туре Эюпспор уступил дома Башакшехиру со счетом 1:2, команда сейчас явно не в лучшей форме, всего одна победа в семи встречах чемпионата. Этот матч из-за травм пропустят из-за травм бразилец Чиаро и украинец Степаненко.

Личные встречи

В очных противостояниях Галатасарай владеет явным преимуществом, две победы и одна ничья. Эюпспор в первом круге потерпел домашнее поражение со счетом 0:2, оба мяча были пропущены в последней трети игры.

Прогноз

Встречаются команды разного уровня, Галатасарай претендент на титул, а Эюпспору важно сохранить прописку. Букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля, предлагаю на их успех низкий коэффициент. «Львы» постараются доминировать в таком матче и взять три очка. Не думаю, что у гостей есть высокие шансы создать здесь сенсацию, поставлю здесь на победу Галатасарая с форой -2 за 1,52.