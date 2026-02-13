Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии

«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели контрольный матч с клубом «Ауда» из Латвии.

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. И все же встреча состоялась.

«Заря» открыла счет на 11-й минуте. После перехвата в центре поля и быстрой атаки Филипп Будковский отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Будковский оформил дубль, а Жуниор Рейс на 86-й минуте поставил точку.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия) – 3:0

Голы: Будковский, 11, 72, Жуниор Рейс, 86

Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Пердута, Вантух, Жуниор Рейс, Папара, Андушич, Кушниренко, Слесар (Елавич, 46), Будковский.

Видеозапись матча