Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии
Товарищеские матчи
Заря
13.02.2026 13:30 – FT 3 : 0
Ауда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 16:38 |
41
0

Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии

Матч «Заря» – «Ауда» завершился со счетом 3:0

13 февраля 2026, 16:38 |
41
0
Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии
ФК Заря

«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели контрольный матч с клубом «Ауда» из Латвии.

Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. И все же встреча состоялась.

«Заря» открыла счет на 11-й минуте. После перехвата в центре поля и быстрой атаки Филипп Будковский отправил мяч в сетку.

Во втором тайме Будковский оформил дубль, а Жуниор Рейс на 86-й минуте поставил точку.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия) – 3:0

Голы: Будковский, 11, 72, Жуниор Рейс, 86

Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Пердута, Вантух, Жуниор Рейс, Папара, Андушич, Кушниренко, Слесар (Елавич, 46), Будковский.

Видеозапись матча

По теме:
Минимальная победа. Александрия в спарринге обыграла Динамо Батуми
Шахтер – Рустави. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Рустави. Текстовая трансляция. LIVE
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ауда Кекава Филипп Будковский Жуниньо (Леовигилдо Жуниор Рейс Родригес)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Футбол | 13 февраля 2026, 12:45 11
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro
Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro

Sport.ua заменил Український футбол и поборется с UA-Football и betking

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 19:43 42
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций

Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Олимпийские игры | 13.02.2026, 06:23
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:36
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
ОФИЦИАЛЬНО. Больше только у Холанда. Клуб АПЛ продлил контракт форварда
Футбол | 13.02.2026, 13:59
ОФИЦИАЛЬНО. Больше только у Холанда. Клуб АПЛ продлил контракт форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Больше только у Холанда. Клуб АПЛ продлил контракт форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 1
Футбол
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 142
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 14
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 22
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем