Забили три мяча. Заря сыграла товарищеский матч с клубом Ауда из Латвии
Матч «Заря» – «Ауда» завершился со счетом 3:0
«Заря» завершает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Виктора Скрипника провели контрольный матч с клубом «Ауда» из Латвии.
Матч планировали начать в 11:00. Но из-за неблагоприятных погодных условий приняли решение отложить игру. И все же встреча состоялась.
«Заря» открыла счет на 11-й минуте. После перехвата в центре поля и быстрой атаки Филипп Будковский отправил мяч в сетку.
Во втором тайме Будковский оформил дубль, а Жуниор Рейс на 86-й минуте поставил точку.
Товарищеский матч. Турция. 13 февраля
«Заря» (Луганск, Украина) – «Ауда» (Латвия) – 3:0
Голы: Будковский, 11, 72, Жуниор Рейс, 86
Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Пердута, Вантух, Жуниор Рейс, Папара, Андушич, Кушниренко, Слесар (Елавич, 46), Будковский.
Видеозапись матча
