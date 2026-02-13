Не удержали ничью. Кудровка в спарринге проиграла клубу Опава из Чехии
Поединок «Кудровка» – «Опава» завершился со счетом 1:2
«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда провела товарищеский матч с клубом «Опава» из Чехии.
Соперник «Кудровки» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. В турнирной таблице «Опава» занимает четвертое место.
Чешский клуб открыл счет на 44-й минуте. «Кудровка» отыгралась в середине второго тайма. Гол забил игрок, находящийся в клубе на просмотре.
Однако «Опава» смогла вырвать победу. Команда забила решающий гол на 90-й минуте.
Товарищеский матч. Турция. 13 февраля
«Кудровка» (Украина) – «Опава» (Чехия) – 1:2
Голы: ИНП (75) – Папалеле (44), Лацик (90)
