  4. Не удержали ничью. Кудровка в спарринге проиграла клубу Опава из Чехии
Товарищеские матчи
Кудровка
13.02.2026 14:30 – FT 1 : 2
Опава
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 17:31 |
109
0

Не удержали ничью. Кудровка в спарринге проиграла клубу Опава из Чехии

Поединок «Кудровка» – «Опава» завершился со счетом 1:2

13 февраля 2026, 17:31 |
109
0
Не удержали ничью. Кудровка в спарринге проиграла клубу Опава из Чехии
ФК Кудровка

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда провела товарищеский матч с клубом «Опава» из Чехии.

Соперник «Кудровки» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. В турнирной таблице «Опава» занимает четвертое место.

Чешский клуб открыл счет на 44-й минуте. «Кудровка» отыгралась в середине второго тайма. Гол забил игрок, находящийся в клубе на просмотре.

Однако «Опава» смогла вырвать победу. Команда забила решающий гол на 90-й минуте.

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля

«Кудровка» (Украина) – «Опава» (Чехия) – 1:2

Голы: ИНП (75) – Папалеле (44), Лацик (90)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
