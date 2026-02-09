Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.02

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
09 февраля 2026, 22:54 | Обновлено 09 февраля 2026, 23:24
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 9 до 15 февраля

W75 Прага (хард – зал), Conseq Prague Open'26

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Надежда Колб (Украина) – Франциска Следат (Германия, 15) – w/o

Второй круг

  • Марие Фогт (Германия, 4) – Надежда Колб (Украина) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Надежда Колб (Украина) – Сара Файмонова (Чехия, уайлд-кард) – 10.02, не ранее 11:30
  • Сьюзан Бандекки (Швейцария) – Анастасия Соболева (Украина) – 10.02, не ранее 11:30

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Соболева (Украина) и Катерина Цыгурова (Швейцария) – Анна Фромменвилер (Швейцария) и Аурора Цурмюле (Швейцария) – 10.02, не ранее 16:30
  • Надежда Колб (Украина) и Марие Фогт (Германия) – Анета Кучмова (Чехия) и Анета Лабоуткова (Чехия, 2) – 10.02, не ранее 15:30

W50 Гренобль (хард – зал), 15e Engie Open De l'Isere

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вероника Подрез (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Тифани Лемэтр (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – Тира Грант (Италия) и Камилла Розателло (Италия, 2) – ТВА

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 2) – Нанари Кацуми (Япония) – 5:7, 6:2, 10:6

Второй круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 2) – Зина Херрманн (Германия) – 6:1, 6:1

Третий круг

  • Елизавета Котляр (Украина, 2) – Хуан Юцзя (Китай, 13) – 10.02, 10:00

Парный разряд

Первый круг

  • Манон Фавье (Франция) и Елизавета Котляр (Украина) – Александра Шубладзе и Амарисса Тот (Венгрия, 3) – 10.02

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

  • Эмма Лене (Франция) – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • ТВА – Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Джорджина Хэйз (Великобритания) и Лена Иглесиас (Франция) – Астрид Сиротт (Франция) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА

W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series II Rafa Nadal Academy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Эва Уильямсон (Великобритания) – Полина Исакова (Украина, 15) – 3:6, 3:6
  • Мария Медведкова (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия) – 1:6, 3:6

Второй круг

  • Элисабет Россиноль (Испания) – Полина Исакова (Украина, 15) – 7:5, 2:6, 14:12

Парный разряд

Первый круг

  • Федерика Сакко (Италия) и Севиль Юлдашева (Узбекистан) – Медха Чандана (США) и Мария Медведкова (Украина) – ТВА
  • Полина Исакова (Украина) и Исабел Скуг (Швеция) – Кристина Диас (Испания) и Аран Теичидо (Испания) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Милица Стосович (Сербия) – Елена Грекул (Украина, 11) – 2:6, 3:6

Третий круг

  • Алиса Васильева (2) – Елена Грекул (Украина, 11) – 10.02, 09:30

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина, ТВА) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Елена Грекул (Украина) и Яни ван Зил (ЮАР) – Линеа Байраллу (Швеция) и Майя Павельска (Польша) – 10.02, не ранее 13:30
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
Подрез добралась до финала 75-тысячника во Франции и дебютирует в топ-250
Александр Шарадкин
