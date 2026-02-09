Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.02
W75 Прага (хард – зал), Conseq Prague Open'26
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Надежда Колб (Украина) – Франциска Следат (Германия, 15) – w/o
Второй круг
- Марие Фогт (Германия, 4) – Надежда Колб (Украина) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7)
Одиночный разряд
Первый круг
- Надежда Колб (Украина) – Сара Файмонова (Чехия, уайлд-кард) – 10.02, не ранее 11:30
- Сьюзан Бандекки (Швейцария) – Анастасия Соболева (Украина) – 10.02, не ранее 11:30
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Соболева (Украина) и Катерина Цыгурова (Швейцария) – Анна Фромменвилер (Швейцария) и Аурора Цурмюле (Швейцария) – 10.02, не ранее 16:30
- Надежда Колб (Украина) и Марие Фогт (Германия) – Анета Кучмова (Чехия) и Анета Лабоуткова (Чехия, 2) – 10.02, не ранее 15:30
W50 Гренобль (хард – зал), 15e Engie Open De l'Isere
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вероника Подрез (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Тифани Лемэтр (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – Тира Грант (Италия) и Камилла Розателло (Италия, 2) – ТВА
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 2) – Нанари Кацуми (Япония) – 5:7, 6:2, 10:6
Второй круг
- Елизавета Котляр (Украина, 2) – Зина Херрманн (Германия) – 6:1, 6:1
Третий круг
- Елизавета Котляр (Украина, 2) – Хуан Юцзя (Китай, 13) – 10.02, 10:00
Парный разряд
Первый круг
- Манон Фавье (Франция) и Елизавета Котляр (Украина) – Александра Шубладзе и Амарисса Тот (Венгрия, 3) – 10.02
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Эмма Лене (Франция) – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- ТВА – Антонина Сушкова (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Джорджина Хэйз (Великобритания) и Лена Иглесиас (Франция) – Астрид Сиротт (Франция) и Дарья Есыпчук (Украина, 2) – ТВА
W15 Манакор (Испания – хард), Women's Series II Rafa Nadal Academy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Эва Уильямсон (Великобритания) – Полина Исакова (Украина, 15) – 3:6, 3:6
- Мария Медведкова (Украина) – Кристал Лопес (Бельгия) – 1:6, 3:6
Второй круг
- Элисабет Россиноль (Испания) – Полина Исакова (Украина, 15) – 7:5, 2:6, 14:12
Парный разряд
Первый круг
- Федерика Сакко (Италия) и Севиль Юлдашева (Узбекистан) – Медха Чандана (США) и Мария Медведкова (Украина) – ТВА
- Полина Исакова (Украина) и Исабел Скуг (Швеция) – Кристина Диас (Испания) и Аран Теичидо (Испания) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Милица Стосович (Сербия) – Елена Грекул (Украина, 11) – 2:6, 3:6
Третий круг
- Алиса Васильева (2) – Елена Грекул (Украина, 11) – 10.02, 09:30
Одиночный разряд
Первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина, ТВА) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Елена Грекул (Украина) и Яни ван Зил (ЮАР) – Линеа Байраллу (Швеция) и Майя Павельска (Польша) – 10.02, не ранее 13:30
