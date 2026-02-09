ITF09 февраля 2026, 21:41 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:42
44
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 9 до 15 февраля
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Антон Марченко (Украина) – Лука Жихар (Румыния) – 7:5, 4:6, 10:7
- Михаил Ковалев (Украина) – Маркус Кобаяши (Япония) – 5:7, 6:4, 10:5
- Артем Худа (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 11) – 2:6, 4:6
Второй круг
- Маттиас Уйвари (Австрия, 2) – Антон Марченко (Украина) – 6:3, 6:1
- Михаил Ковалев (Украина) – Александру Балан (Канада, 15) – 1:6, 1:6
М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Константин Аксенов (Украина) – Алексей Дубинин – 6:4, 3:6, 8:10
- Валентан Де Карвальо (Франция) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:3, 2:6, 10:7
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Борис Бутулия (Сербия, 4) – Владимир Ужиловский (Украина) – 3:6, 4:6
- Григорий Картавенко (Украина, уайлд-кард) – Кадзуки Нишиваки (Япония, 11) – 6:7 (5:7), 0:6
Второй круг
- Владимир Ужиловский (Украина) – Иржи Чижек (Чехия) – 4:5 RET
Одиночный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина, ТВА) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Оскар Поульсен (Дания) и Никола Славич (Швеция, 1) – Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – 10.02, не ранее 13:30
- Даниэль Блажка (Чехия) и Юрий Джавакян (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия) и Фарес Закария (Египет, 2) – 10.02, не ранее 12:00
М15 Оберхахинг (Германия – хард), Tennisbase Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – Кароль Филяр (Польша) – ТВА
