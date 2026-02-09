Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
ITF
09 февраля 2026, 21:41 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:42
44
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

09 февраля 2026, 21:41 | Обновлено 09 февраля 2026, 21:42
44
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 9 до 15 февраля

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Антон Марченко (Украина) – Лука Жихар (Румыния) – 7:5, 4:6, 10:7
  • Михаил Ковалев (Украина) – Маркус Кобаяши (Япония) – 5:7, 6:4, 10:5
  • Артем Худа (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 11) – 2:6, 4:6

Второй круг

  • Маттиас Уйвари (Австрия, 2) – Антон Марченко (Украина) – 6:3, 6:1
  • Михаил Ковалев (Украина) – Александру Балан (Канада, 15) – 1:6, 1:6

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Константин Аксенов (Украина) – Алексей Дубинин – 6:4, 3:6, 8:10
  • Валентан Де Карвальо (Франция) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:3, 2:6, 10:7

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Борис Бутулия (Сербия, 4) – Владимир Ужиловский (Украина) – 3:6, 4:6
  • Григорий Картавенко (Украина, уайлд-кард) – Кадзуки Нишиваки (Япония, 11) – 6:7 (5:7), 0:6

Второй круг

  • Владимир Ужиловский (Украина) – Иржи Чижек (Чехия) – 4:5 RET

Одиночный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина, ТВА) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Оскар Поульсен (Дания) и Никола Славич (Швеция, 1) – Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – 10.02, не ранее 13:30
  • Даниэль Блажка (Чехия) и Юрий Джавакян (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия) и Фарес Закария (Египет, 2) – 10.02, не ранее 12:00

М15 Оберхахинг (Германия – хард), Tennisbase Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – Кароль Филяр (Польша) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Украина – Люксембург. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
ITF World Tennis Tour ITF Анталья ITF Шарм-эш-Шейх ITF Монастир Владимир Ужиловский Юрий Джавакян Алексей Крутых
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Футбол | 09 февраля 2026, 06:02 11
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка

Клуб будет проводить все следующие спарринги в закрытом режиме

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 09 февраля 2026, 19:40 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе
Теннис | 09.02.2026, 20:51
Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе
Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Футбол | 09.02.2026, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем