Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09.02–15.02

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 9 до 15 февраля

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Антон Марченко (Украина) – Лука Жихар (Румыния) – 7:5, 4:6, 10:7

Михаил Ковалев (Украина) – Маркус Кобаяши (Япония) – 5:7, 6:4, 10:5

Артем Худа (Украина) – Ориоль Фонт (Испания, 11) – 2:6, 4:6

Второй круг

Маттиас Уйвари (Австрия, 2) – Антон Марченко (Украина) – 6:3, 6:1

Михаил Ковалев (Украина) – Александру Балан (Канада, 15) – 1:6, 1:6

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Константин Аксенов (Украина) – Алексей Дубинин – 6:4, 3:6, 8:10

Валентан Де Карвальо (Франция) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:3, 2:6, 10:7

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 6 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Борис Бутулия (Сербия, 4) – Владимир Ужиловский (Украина) – 3:6, 4:6

Григорий Картавенко (Украина, уайлд-кард) – Кадзуки Нишиваки (Япония, 11) – 6:7 (5:7), 0:6

Второй круг

Владимир Ужиловский (Украина) – Иржи Чижек (Чехия) – 4:5 RET

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина, ТВА) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Оскар Поульсен (Дания) и Никола Славич (Швеция, 1) – Владимир Ужиловский (Украина) и Самуэль Руджери (Италия) – 10.02, не ранее 13:30

и Самуэль Руджери (Италия) – 10.02, не ранее 13:30 Даниэль Блажка (Чехия) и Юрий Джавакян (Украина) – Саба Пурцеладзе (Грузия) и Фарес Закария (Египет, 2) – 10.02, не ранее 12:00

М15 Оберхахинг (Германия – хард), Tennisbase Open

Одиночный разряд

Первый круг