Шевченко и Ребров – главные. Стало известно, сколько людей работают в УАФ
По словам Шевченко, реформы проводят 200 человек
Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что его команда продолжает работать над реформами в Украинской ассоциации футбола.
Шевченко осуществляет общее руководство, а тренер национальной команды Украины Сергей Ребров остается главным в структуре сборных.
Всего в ассоциации работает 200 человек.
«Структура футбольных сборных не меняется, возглавляет ее Сергей Ребров».
«Я часто повторяю слово «команда» – и еще раз хочу отметить это. Процессы и реформы, которые мы запустили, нуждаются в слаженных действиях большого количества специалистов. УАФ сегодня – это 200 штатных работников», – сказал Шевченко.
