Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд

Итальянский «Милан» интересуется украинским полузащитником лиссабонской «Бенфики» Георгием Судаковым, сообщает в Twitter инсайдер Экрем Конур. В расположении «россонери» уже подтвердили свой интерес к 23-летнему хавбеку.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 31 матч. В этих играх полузащитник отличился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Георгий выступает за лиссабонский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. «Бенфика» обязана выкупить контракт украинца летом за 20,25 млн евро.

Ранее португальский журналист объяснил, насколько Судаков важен для Бенфики.