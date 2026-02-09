Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
09 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:24
Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд

Украинский хавбек привлекает внимание в Серии А

Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Милан» интересуется украинским полузащитником лиссабонской «Бенфики» Георгием Судаковым, сообщает в Twitter инсайдер Экрем Конур. В расположении «россонери» уже подтвердили свой интерес к 23-летнему хавбеку.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 31 матч. В этих играх полузащитник отличился четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Георгий выступает за лиссабонский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. «Бенфика» обязана выкупить контракт украинца летом за 20,25 млн евро.

Ранее португальский журналист объяснил, насколько Судаков важен для Бенфики.

