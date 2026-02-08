Португальский журналист объяснил, насколько Судаков важен для Бенфики

Португальский журналист Луис Роча Родригес поделился мыслями о том, насколько важным игроком для «Бенфики» является украинский полузащитник Георгий Судаков.

«В чемпионате Судаков практически всегда покидает поле досрочно. Есть всего несколько матчей, которые он отыграл полностью. Были моменты, когда «Бенфика» выигрывала, он покидал поле и команда пропускала. Такое произошло в матче с «Риу Аве» (1:1) в первом круге. И было всего одно исключение, когда он в матче с «Виторией» покинул поле в перерыве при счете 0:0, а «Бенфика» победила.

Во всех остальных случаях, когда Судаков покидал поле, а «Бенфике» нужно было забивать, команда не забила ни одного гола. Таких матчей было 15. Это значительная выборка, как видите. Им нужно было забивать в матче со «Спортингом» (1:1). Во встрече с «Каса Пиа» (2:2) он ушел и команда пропустила. Он покидал поле в матчах с «Брагой» (2:2) и «Тонделой» (0:0), и команда без него не забивала. Так что это повторяется. Это существенно.

Это означает, что «Бенфика» без него не становится лучше. И знаете, один из немногих матчей, которые он отыграл полностью, — это была встреча с «Порту» (0:0). И что произошло на стадионе «Драгау»? «Бенфика» едва не перевернула ход игры в концовке», - сказал журналист в подкасте Ataque Rápido.

