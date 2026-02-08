ФОТО. Звезда футбола проиграл почти £150 000 на ночных покерных сессиях

Новые опасения за 29-летнего Деле Алли: бывшая звезда «Тоттенхэма» и сборной Англии проиграл почти £150 000 всего за несколько дней, участвуя в ночных покерных сессиях в одном из казино Лондона. По данным источников, Алли регулярно теряет около £25 000 за ночь в Victoria Casino в центре города.

Футболист, которого когда-то оценивали более чем в £50 млн и который зарабатывал £150 000 в неделю, сейчас остается без клуба после резкого спада карьеры. В сентябре его контракт был расторгнут итальянским «Комо», после чего Алли вернулся в Лондон и продолжает поиски новой команды.

Покерные завсегдатаи утверждают, что масштабы его проигрышей сделали его «китом» – так в покере называют слабого игрока, который теряет крупные суммы. По словам профессиональных игроков, при появлении Алли в казино другие быстро собираются за его столом, понимая, что там можно легко заработать. Он появляется почти через день, играет несколько часов и, как правило, уходит с убытком около £25 000.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Один из игроков отметил, что ситуация выглядит печально: Алли почти ни с кем не общается и не производит впечатления счастливого человека, хотя, судя по всему, его не слишком беспокоят потери.

Состояние Алли оценивается примерно в £20 млн, однако в последние годы он переживает серьезные профессиональные и личные трудности. В расцвете карьеры он считался одним из лучших игроков своего поколения, провел 37 матчей за сборную Англии и помог команде дойти до полуфинала ЧМ-2018. Теперь же он вновь находится в Великобритании без клуба после неудачных попыток перезапуска карьеры в «Комо», «Эвертоне» и Турции.

Алли ранее открыто рассказывал о тяжелом детстве и психологических травмах, которые повлияли на его жизнь и карьеру. В интервью Гари Невиллу в 2023 году он признался, что проходил реабилитацию из-за зависимости от снотворных и рассказал о пережитом в детстве насилии. Эти обстоятельства, по его словам, продолжают сказываться на его состоянии как вне поля, так и в профессиональной карьере.