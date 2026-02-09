Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпионат Турции: ассист вингера Динамо, разгром от Галатасарая
Чемпионат Турции
Ризеспор
08.02.2026 16:00 – FT 0 : 3
Галатасарай
Турция
Чемпионат Турции: ассист вингера Динамо, разгром от Галатасарая

Завершилось 4 матча Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Турции.

В Суперлиге в этот день было сыграно 4 поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче Эюпспора против Башакшехира арендованный у Динамо вингер Анхель Торрес отличился ассистом – в прошлом матче Эюпспора он отличился дублем.

Галатасарай на выезде уничтожил Эюпспор с голами Йылмаза, Акюгана и Осимхена.

Суперлига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Эюпспор – Истанбул Башакшехир – 1:2
Голы: Умут Бозок, 90+3 – Дави Зельке, 14, Эльдор Шомуродов, 53

Коньяспор – Гезтепе – 0:0

Ризеспор – Галатасарай – 0:3
Голы: Барыш Йылмаз, 19, Юнус Акгюн, 62, Виктор Осимхен, 73

Бешикташ – Аланьяспор – 2:2
Голы: Оркун Кёкчю, 33, (пен), О Хён Гю, 54, – Гювен Ялчин, 9, 16

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай), асcист Барыш Йылмаз.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай), асcист Ноа Ланг.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
