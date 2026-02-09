Чемпионат Турции: ассист вингера Динамо, разгром от Галатасарая
Завершилось 4 матча Суперлиги
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Турции.
В Суперлиге в этот день было сыграно 4 поединка.
В матче Эюпспора против Башакшехира арендованный у Динамо вингер Анхель Торрес отличился ассистом – в прошлом матче Эюпспора он отличился дублем.
Галатасарай на выезде уничтожил Эюпспор с голами Йылмаза, Акюгана и Осимхена.
Суперлига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
Эюпспор – Истанбул Башакшехир – 1:2
Голы: Умут Бозок, 90+3 – Дави Зельке, 14, Эльдор Шомуродов, 53
Коньяспор – Гезтепе – 0:0
Ризеспор – Галатасарай – 0:3
Голы: Барыш Йылмаз, 19, Юнус Акгюн, 62, Виктор Осимхен, 73
Бешикташ – Аланьяспор – 2:2
Голы: Оркун Кёкчю, 33, (пен), О Хён Гю, 54, – Гювен Ялчин, 9, 16
