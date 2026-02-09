Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие
То, что удавалось только избранным
Роберт Левандовски стал первым футболистом, сумевшим повторить исторический голевой рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Форвард «Барселоны» отметился взятием ворот в поединке 23-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0). Этот гол стал для него десятым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Таким образом, 37-летний поляк вошел в тройку игроков, которые забивали минимум 10 мячей на протяжении 15 сезонов кряду в топ-5 европейских лиг в XXI столетии.
До этого подобного уровня стабильности достигали лишь Криштиану Роналду (16 сезонов) и Лионель Месси (15 сезонов).
