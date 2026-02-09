Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие
Испания
09 февраля 2026, 03:51 |
То, что удавалось только избранным

Getty Images/Global Images Ukraine

Роберт Левандовски стал первым футболистом, сумевшим повторить исторический голевой рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Форвард «Барселоны» отметился взятием ворот в поединке 23-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0). Этот гол стал для него десятым в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Таким образом, 37-летний поляк вошел в тройку игроков, которые забивали минимум 10 мячей на протяжении 15 сезонов кряду в топ-5 европейских лиг в XXI столетии.

До этого подобного уровня стабильности достигали лишь Криштиану Роналду (16 сезонов) и Лионель Месси (15 сезонов).

По теме:
Роберт Левандовски Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Реал Мадрид Ла Лига рекорд
Михаил Олексиенко Источник: Opta
