Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборной Украины не поможет самый дорогой игрок, если команда выйдет на ЧМ
Сборная УКРАИНЫ
09 февраля 2026, 06:22 |
752
0

Сборной Украины не поможет самый дорогой игрок, если команда выйдет на ЧМ

Михаил Мудрик не вернется к старту Мундиаля

09 февраля 2026, 06:22 |
752
0
Сборной Украины не поможет самый дорогой игрок, если команда выйдет на ЧМ
УАФ. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский вингер не успеет вернуться в футбол до старта чемпионата мира 2026, который начнется уже в июне.

Мудрик является самым дорогим игроком в истории Украины, вингер перешел в 2023 году в «Челси» за 70 миллионов + бонусы.

Ранее украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала роскошную грудь
В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Если Сергей Ребров посчитает нужным, меня вызовут»
допинг дисквалификация Михаил Мудрик Роман Абрамович ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Футбол | 09 февраля 2026, 03:58 0
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей

Жирона сыграла вничью 1:1

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Футбол | 08.02.2026, 22:03
Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02 2
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем