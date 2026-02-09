Сборной Украины не поможет самый дорогой игрок, если команда выйдет на ЧМ

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский вингер не успеет вернуться в футбол до старта чемпионата мира 2026, который начнется уже в июне.

Мудрик является самым дорогим игроком в истории Украины, вингер перешел в 2023 году в «Челси» за 70 миллионов + бонусы.

Ранее украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.