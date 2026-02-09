Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити обыграл Ливерпуль

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал мат 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные обыграли «Ливерпуль» (2:1):

«Первый тайм был выдающимся, но во многих случаях мы не достаточно спокойны в последней трети поля. Мы должны быть немного спокойнее, принимать правильные решения в штрафной. Как защитники, так и нападающие. Во всех действиях мы всегда прибываем на метр раньше или позже, но никогда не попадаем в нужное место.

Мы молоды во многих вещах. Во втором тайме мы знали, что они будут давить немного сильнее. Во втором тайме мяч уходил быстро, а возвращался еще быстрее.

После этого мы позволили зрителям вовлечься в игру. Снимаю шляпу перед голом Собослая – копия гола из матча с «Арсеналом».

В конце нас вел наш невероятный игрок, один из лучших, кто когда-либо играл или тренировал – наш капитан Бернарду Мы следуем за ним, я тоже следую за ним. Он ставит команду выше себя. Он делает все, подавая собственный пример. Все следуют за ним, я в первую очередь. Он забил первый гол после передачи Эрлинга и сделал передачу Матеусу для пенальти.

Мы наконец-то выиграли на «Энфилде». Это всегда очень сложно. Я доволен результатом для ребят, потому что мы были там. С самого начала я говорил, что знаю, что «Ливерпуль» всегда начинает сильно, и мы должны начать еще сильнее. Если мы нанесем первый удар, у нас будет больше шансов выиграть матч.

Я не верю, что борьба за титул закончилась бы, если «Манчестер Сити» не выиграл бы сегодня Потому что мы выиграли, и это хорошо, но это та же самая команда. В первом тайме на «Спурс» мы были великолепны и могли выиграть 0:3 или 0:4, но в итоге сыграли вничью. В Ньюкасле мы были намного лучше, чем с «Тоттенхэмом». Сегодня мы этого не сделали, но были намного, намного лучше.

У меня есть ощущение, что если мы сделаем немного, этого будет недостаточно, чтобы составить конкуренцию «Арсеналу», но все же это небольшой отрыв. Мы принимаем их у себя дома, хотя, конечно, нам нужно их победить.

По моему опыту, 13 матчей в Премьер-лиге – это много времени. Когда вы идете на последние матчи, играя с командой, которая борется за выживание, это настоящий футбольный матч. Они живут ради выживания, отдают все силы и имеют долгие недели на подготовку.

Мы приезжаем (прим. – на матчи АПЛ) из Кубка Англии, Кубка Лиги и Лиги чемпионов. Это оказывает большое влияние. Ливерпуль всю неделю готовился к этой игре. Мы играли три дня назад против Ньюкасла. Что произошло с «Ньюкаслом» Играли в среду, путешествовали, прибыли в 02:00, в субботу играли против «Брентфорда», и у них была вся неделя, чтобы подготовиться к этой игре. Это имеет значение. Все, что мы можем сделать,–это быть смелыми. Быть на хвосте у «Арсенала». Если они оступятся или сделают что-то, надо воспользоваться этим».

«Мы выиграли матч, а теперь Доминик Собослай не может играть. Я знаю, что Холанд его потянул, но сколько раз можно тянуть, и судья говорит «играйте дальше» в этой стране, в этой лиге. Дайте гол, 3:1, Собослай может играть, и мы счастливы».