Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.02.2026 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2026, 20:45 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:44
1965
4

Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем

«Энфилд» увидел очередной сказочный матч, но оттого не слишком счастлив

08 февраля 2026, 20:45 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:44
1965
4 Comments
Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Значительное количество ценителей английского футбола на этой неделе только и делало, что ждало вечера воскресенья. Ведь в рамках двадцать пятого тура национального первенства существовал вполне обоснованный риск снять большую часть вопросов относительно будущего чемпиона страны. Для этого было бы вполне достаточно, если бы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», одни из преследователей лондонского «Арсенала», поделили между собой зачетные очки.

Конечно, совершенно другого мнения по этому вопросу были «красные» и «горожане». И когда встречаются два столь мощных соперника, то главным тренерам порой приходится придумывать что-то такое, что точно должно удивить визави по специальности. Потому что все остальное уже было разобрано досконально заранее перед игрой. Хосеп Гвардиола на этом моменте неоднократно обжигался. Но не в этот раз.

На этот раз «Манчестер Сити» своей динамичной тактической схемой под обобщенным названием «4-4-2» в первом тайме едва не загнал соперников в тупик. «Ливерпуль» просто не знал, как противодействовать сразу двум нападающим в атаке соперников и был очень близок к тому, чтобы пропустить уже на первых минутах, если бы Холанд и Мармуш не упустили свои моменты.

Коллектив Арне Слота начал отвечать уже ближе к перерыву моментами Салаха, которые были несколько спонтанными, поэтому в целом не повлияли на впечатление от очень интересной и уверенной игры «Сити». Однако Слот сделал выводы. А после перерыва его команда начала отвечать настолько мощно, что после моментов Экитите и Вирца просто не было понимания, как счет в этой игре до сих пор не был открыт.

Зато «Ливерпуль» забил еще более изысканным образом на 74 минуте, когда удар со штрафного от Собослаи в центральной зоне полетел прямо в правый верхний угол ворот Доннаруммы. Однако после этого «красные» решили отбиваться, и это на самом деле было плохим решением.

Потому что «горожане» очень хотели победить в этой игре. Было заметно, как они этого стремились. Поэтому и дожали соперников ближе уже за десять минут до пропущенного мяча, когда Холанд сбросил головой мяч в центр штрафной на Бернарду Силву, а тот в падении переиграл Алиссона. И в дальнейшем «Сити» тоже продолжал давить, потому что делать было некуда. Да и игра у гостей откровенно вернулась в нормальное русло.

И в конце концов наступила развязка матча на 90+3 минуте, когда прыжок Алиссона у левого угла собственной ворот в ноги Нунесу обернулся на пенальти, который затем реализовал Холанд ударом в левый нижний угол, несвойственно для своих предыдущих попыток в этом сезоне. И «Ливерпуль» после этого снова побежал атаковать, но вместо этого получил удар по собственным пустым воротам, в которые даже направил мяч Шерки, но английские арбитры решили о себе напомнить и очень принципиально отнеслись к фолу Собослаи против Холанда, который мчался добивать мяч в сетку.

В следующем туре «Ливерпуль» будет гостить у «Сандерленда», а «Манчестер Сити» примет лондонский «Фулхэм».

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» - 1:2

Голы: Собослаи, 74 – Силва, 84, Холанд, 90+3 (пен.)

Предупреждения: ван Дейк, 47, Алиссон, 90+2 — Мармуш, 42, Гейи, 69, Холанд, 90+4, Силва, 90+7

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез (Кьеза,90+4), ван Дейк, Конате, Собослаи – Гравенберх, Мак Аллистер – Гакпо (Джонс, 85), Вирц, Салах – Экитике.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Гейи, Хусанов (Диаш, 61), Нунес – О'Райли, Родри, Силва – Мармуш (Шерки, 61), Холанд, Семеньо (Аке, 90+6).

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).

Удары (в створ) – 15 (4) : 17 (7)
Угловые – 5:4
Оффсайды – 6:2

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

События матча

90’ +13
Доминик Собослаи (Ливерпуль) получает красную карточку.
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
По теме:
Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор
ВИДЕО. За что дали красную Собослаи? Судья отменил третий гол Сити
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08 февраля 2026, 00:05 3
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению

Победа в матче Европейского кубка наций

Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 08 февраля 2026, 20:43 0
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 8 февраля в 22:30 по Киеву

Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футбол | 08.02.2026, 10:44
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 08.02.2026, 19:58
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
Не вольова, а подарована перемога. Пєналь був суперечливий.
Ответить
+4
Денис Брегін
коли вже ту лису муділу слотятіну кібені матєрі виженуть.
Ответить
0
Maxcrimea10
Пеналь був, але правила для таких випадкiв треба змiнювати, занадто сурове покарання. Футбол - топ
Ответить
0
abc.ua
МС на голову вище
Ответить
-1
Популярные новости
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 14
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 12
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем