Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем

Значительное количество ценителей английского футбола на этой неделе только и делало, что ждало вечера воскресенья. Ведь в рамках двадцать пятого тура национального первенства существовал вполне обоснованный риск снять большую часть вопросов относительно будущего чемпиона страны. Для этого было бы вполне достаточно, если бы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», одни из преследователей лондонского «Арсенала», поделили между собой зачетные очки.

Конечно, совершенно другого мнения по этому вопросу были «красные» и «горожане». И когда встречаются два столь мощных соперника, то главным тренерам порой приходится придумывать что-то такое, что точно должно удивить визави по специальности. Потому что все остальное уже было разобрано досконально заранее перед игрой. Хосеп Гвардиола на этом моменте неоднократно обжигался. Но не в этот раз.

На этот раз «Манчестер Сити» своей динамичной тактической схемой под обобщенным названием «4-4-2» в первом тайме едва не загнал соперников в тупик. «Ливерпуль» просто не знал, как противодействовать сразу двум нападающим в атаке соперников и был очень близок к тому, чтобы пропустить уже на первых минутах, если бы Холанд и Мармуш не упустили свои моменты.

Коллектив Арне Слота начал отвечать уже ближе к перерыву моментами Салаха, которые были несколько спонтанными, поэтому в целом не повлияли на впечатление от очень интересной и уверенной игры «Сити». Однако Слот сделал выводы. А после перерыва его команда начала отвечать настолько мощно, что после моментов Экитите и Вирца просто не было понимания, как счет в этой игре до сих пор не был открыт.

Зато «Ливерпуль» забил еще более изысканным образом на 74 минуте, когда удар со штрафного от Собослаи в центральной зоне полетел прямо в правый верхний угол ворот Доннаруммы. Однако после этого «красные» решили отбиваться, и это на самом деле было плохим решением.

Потому что «горожане» очень хотели победить в этой игре. Было заметно, как они этого стремились. Поэтому и дожали соперников ближе уже за десять минут до пропущенного мяча, когда Холанд сбросил головой мяч в центр штрафной на Бернарду Силву, а тот в падении переиграл Алиссона. И в дальнейшем «Сити» тоже продолжал давить, потому что делать было некуда. Да и игра у гостей откровенно вернулась в нормальное русло.

И в конце концов наступила развязка матча на 90+3 минуте, когда прыжок Алиссона у левого угла собственной ворот в ноги Нунесу обернулся на пенальти, который затем реализовал Холанд ударом в левый нижний угол, несвойственно для своих предыдущих попыток в этом сезоне. И «Ливерпуль» после этого снова побежал атаковать, но вместо этого получил удар по собственным пустым воротам, в которые даже направил мяч Шерки, но английские арбитры решили о себе напомнить и очень принципиально отнеслись к фолу Собослаи против Холанда, который мчался добивать мяч в сетку.

В следующем туре «Ливерпуль» будет гостить у «Сандерленда», а «Манчестер Сити» примет лондонский «Фулхэм».

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» - 1:2

Голы: Собослаи, 74 – Силва, 84, Холанд, 90+3 (пен.)

Предупреждения: ван Дейк, 47, Алиссон, 90+2 — Мармуш, 42, Гейи, 69, Холанд, 90+4, Силва, 90+7

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез (Кьеза,90+4), ван Дейк, Конате, Собослаи – Гравенберх, Мак Аллистер – Гакпо (Джонс, 85), Вирц, Салах – Экитике.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Гейи, Хусанов (Диаш, 61), Нунес – О'Райли, Родри, Силва – Мармуш (Шерки, 61), Холанд, Семеньо (Аке, 90+6).

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).

Удары (в створ) – 15 (4) : 17 (7)

Угловые – 5:4

Оффсайды – 6:2

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C