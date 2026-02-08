Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.02.2026 22:30 - : -
Алверка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 февраля 2026, 19:25 |
86
0

Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 8 февраля в 22:30 по Киеву

08 февраля 2026, 19:25 |
86
0
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 февраля на Эштадиу да Луш пройдет матч 21-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Алверкой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Бенфика

Команда, конечно, вошла в историю за счет последнего тура основного раунда Лиги чемпионов. А Трубин сейчас точно стал героем местного футбольного эпоса: придя на последний стандарт, Анатолий принес победу с нужным счетом 4:2. Еще и переиграл самого Куртуа - кстати, в итоге португальцы через пару недель снова сыграют с мадридским Реалом, но уже в плей-офф.

Но, признавая, что у Моуринью удалось переломить ход в том турнире - а ведь начинали в еврокубке с четырех поражений, - нельзя отрицать, что на внутренней арене он разочаровывает. В кубковом формате он проиграл Браге и Порту, еще и от последнего уже отделяет десяток очков в турнирной таблице, так что фактически с надеждами на титул можно прощаться. Вот и в крайнем поединке Примейры фаворит ограничился нулевой ничьей.

Алверка

Клуб-феникс был создан после банкротства предыдущего проекта и в итоге стартовал пару десятилетий назад на совсем уж региональном уровне. Только постепенно вышло подняться во второй дивизион страны. А в 2024/2025, параллельно получив новых любопытных владельцев во главе с Винисиусом Жуниором, там показали второй результат, и отправились наконец-то Примейру.

Там новичок хотя и проигрывал половину матчей, но все же держится явно на комфортной дистанции от зоны вылета - и вряд ли можно от команды в ее ситуации требовать большего. 2026-й год начинали, выиграв и у Фамаликана, и у Морейренсе. Но за этим последовал крупный, 0:5, разгром от Браги, да и с Эштрелой в прошлом туре была только ничья 1:1. Не исключено, что это уже начинается дефицит мотивации - более-менее понятно, что не идет борьба ни за выживание, ни за тем более шансы попасть в еврокубки.

Статистика личных встреч

2:1 в августе на выезде стали пятой кряду победой столичного клуба.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в исходе поединка. Но хозяева способны допустить сейчас осечку где угодно - пока возьмем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
8 февраля 2026 -
22:30
Алверка
Тотал меньше 3.0 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бенфика – Алверка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Алверка чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 16
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08 февраля 2026, 07:33 3
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии

Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футбол | 08.02.2026, 10:44
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки
Олимпийские игры | 08.02.2026, 16:20
ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки
ОИ-2026. Без личного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 11
Футбол
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем