8 февраля на Эштадиу да Луш пройдет матч 21-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится с Алверкой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Бенфика

Команда, конечно, вошла в историю за счет последнего тура основного раунда Лиги чемпионов. А Трубин сейчас точно стал героем местного футбольного эпоса: придя на последний стандарт, Анатолий принес победу с нужным счетом 4:2. Еще и переиграл самого Куртуа - кстати, в итоге португальцы через пару недель снова сыграют с мадридским Реалом, но уже в плей-офф.

Но, признавая, что у Моуринью удалось переломить ход в том турнире - а ведь начинали в еврокубке с четырех поражений, - нельзя отрицать, что на внутренней арене он разочаровывает. В кубковом формате он проиграл Браге и Порту, еще и от последнего уже отделяет десяток очков в турнирной таблице, так что фактически с надеждами на титул можно прощаться. Вот и в крайнем поединке Примейры фаворит ограничился нулевой ничьей.

Алверка

Клуб-феникс был создан после банкротства предыдущего проекта и в итоге стартовал пару десятилетий назад на совсем уж региональном уровне. Только постепенно вышло подняться во второй дивизион страны. А в 2024/2025, параллельно получив новых любопытных владельцев во главе с Винисиусом Жуниором, там показали второй результат, и отправились наконец-то Примейру.

Там новичок хотя и проигрывал половину матчей, но все же держится явно на комфортной дистанции от зоны вылета - и вряд ли можно от команды в ее ситуации требовать большего. 2026-й год начинали, выиграв и у Фамаликана, и у Морейренсе. Но за этим последовал крупный, 0:5, разгром от Браги, да и с Эштрелой в прошлом туре была только ничья 1:1. Не исключено, что это уже начинается дефицит мотивации - более-менее понятно, что не идет борьба ни за выживание, ни за тем более шансы попасть в еврокубки.

Статистика личных встреч

2:1 в августе на выезде стали пятой кряду победой столичного клуба.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в исходе поединка. Но хозяева способны допустить сейчас осечку где угодно - пока возьмем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).