Лацио был в шаге от сенсации в Турине – Сарри не скрывает эмоций

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри поделился мыслями после ничейного результата в гостевом поединке против «Ювентуса» (2:2) в рамках 24-го тура Серии А.

«Когда нам удалось забить второй мяч, до финального свистка оставалось достаточно времени, поэтому мы не питали иллюзий, что игра сделана, ведь «Ювентус» оказывал серьезное давление.

Если о чем и стоит сокрушаться, так это о двух неиспользованных возможностях довести счет до 3:1 в заключительную десятиминутку. В воздухе постоянно витало ощущение, что соперник может отыграться, поэтому я больше расстроен упущенными шансами, чем самим голом в концовке.

Увезти балл с этой арены – это всегда достойный итог. Конечно, присутствует легкая досада, но главное, что я увидел: этот коллектив очень сложно сломить. Игроки адекватно реагировали на происходящее и не сдавались перед трудностями, что дает повод для оптимизма.

Допускаю, что со стороны ситуация может видеться иначе, но в раздевалке сохраняется позитивная атмосфера. Парни тренируются с огромным желанием и самоотдачей.

Безусловно, проводить матчи на пустом «Стадио Олимпико» – крайне неприятно. Нам бы хотелось, чтобы конфликты между руководством и фанатами «Лацио» остались в прошлом, так как поддержка трибун нам жизненно необходима», – отметил Сарри в разговоре с DAZN Italia.