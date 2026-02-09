Атлетико Мадрид

08.02.2026 19:30 – FT 0 : 1
44
0
Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, мадридский «Атлетико» и «Бетис» провели поединок 23-го тура Ла Лиги.
Матч на стадионе «Метрополитано» в Мадриде завершился минимальной победой гостей – 1:0.
Единственным голом в матче стал шикарный дальний удар звездного бразильца Антони.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Атлетико – Бетис – 0:1
Гол: Антони, 28
Видеообзор
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
