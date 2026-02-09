Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.02.2026 19:30 – FT 0 : 1
Бетис
Испания
09 февраля 2026, 03:05 | Обновлено 09 февраля 2026, 03:06
Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, мадридский «Атлетико» и «Бетис» провели поединок 23-го тура Ла Лиги.

Матч на стадионе «Метрополитано» в Мадриде завершился минимальной победой гостей – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственным голом в матче стал шикарный дальний удар звездного бразильца Антони.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Атлетико – Бетис – 0:1
Гол: Антони, 28

Видеообзор

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
