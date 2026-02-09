Атлетико Мадрид

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, мадридский «Атлетико» и «Бетис» провели поединок 23-го тура Ла Лиги.

Матч на стадионе «Метрополитано» в Мадриде завершился минимальной победой гостей – 1:0.

Единственным голом в матче стал шикарный дальний удар звездного бразильца Антони.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Атлетико – Бетис – 0:1

Гол: Антони, 28

Видеообзор