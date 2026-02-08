Атлетико Мадрид

8 февраля на Метрополитано пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в позапрошлом сезоне упустил из-за своей спины даже Жирону, закончив четвертым. Потом было капитальное усиление состава, но все, что сумел добиться обновленный состав, в следующей темпораде, это просто отвоевать привычное третье место. Впрочем, тогда банально не было конкуренции - да и сам мадридский проект не сумел всерьез навязать конкуренции ни Реалу, ни Барселоне, уступив им в других турнирах и закончив на дистанции от этой пары в Примере.

Сейчас и вовсе приходится отбиваться от претензий Вильяррела на место в топ-3. Вроде бы в 2026-м году конкурент начал сдуваться. Но и сам столичный гранд не так уж и безупречен, чего стоит нулевая ничья со скромным Леванте. А в других турнирах хватает проблем. В Суперкубке сразу проиграли Реалу. В Лиге чемпионов были осечки, но все же в плей-офф пройти получилось - там вскоре играть с Брюгге.

Бетис

Клуб уже не первый год играет под руководством Пеллегрини. Да, Мануэль на фоне Симеоне, что работает в столице, не так уж и впечатляет. Но, главное, перебравшись в Севилью, он наконец-то обеспечил конвертацию давних амбиций в реальные успехи. Вот и в прошлом сезоне получилось стать шестой в Примере, параллельно дойдя до финала Лиги конференций.

Сейчас получается как минимум держаться на привычном уже уровне. В Лиге Европы испанцы закончили основной раунд в топ-8, так что получится пропустить первый раунд стыковых поединков. И, главное, параллельно в Примере не просто получается удерживать привычный уровень: за счет 2-1 в крайнем туре Валенсией получилось обеспечить подъем на пятое место в текущей турнирной таблице!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних очных поединках при одном поражении выиграл столичный гранд, в том числе в обоих последних личных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех подопечных Симеоне. Но у них неплохой соперник - применим ставку на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).