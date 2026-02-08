Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.02.2026 19:30 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:55
16
0

Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 19:30 по Киеву

08 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:55
16
0
Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на Метрополитано пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда в позапрошлом сезоне упустил из-за своей спины даже Жирону, закончив четвертым. Потом было капитальное усиление состава, но все, что сумел добиться обновленный состав, в следующей темпораде, это просто отвоевать привычное третье место. Впрочем, тогда банально не было конкуренции - да и сам мадридский проект не сумел всерьез навязать конкуренции ни Реалу, ни Барселоне, уступив им в других турнирах и закончив на дистанции от этой пары в Примере.

Сейчас и вовсе приходится отбиваться от претензий Вильяррела на место в топ-3. Вроде бы в 2026-м году конкурент начал сдуваться. Но и сам столичный гранд не так уж и безупречен, чего стоит нулевая ничья со скромным Леванте. А в других турнирах хватает проблем. В Суперкубке сразу проиграли Реалу. В Лиге чемпионов были осечки, но все же в плей-офф пройти получилось - там вскоре играть с Брюгге.

Бетис

Клуб уже не первый год играет под руководством Пеллегрини. Да, Мануэль на фоне Симеоне, что работает в столице, не так уж и впечатляет. Но, главное, перебравшись в Севилью, он наконец-то обеспечил конвертацию давних амбиций в реальные успехи. Вот и в прошлом сезоне получилось стать шестой в Примере, параллельно дойдя до финала Лиги конференций.

Сейчас получается как минимум держаться на привычном уже уровне. В Лиге Европы испанцы закончили основной раунд в топ-8, так что получится пропустить первый раунд стыковых поединков. И, главное, параллельно в Примере не просто получается удерживать привычный уровень: за счет 2-1 в крайнем туре Валенсией получилось обеспечить подъем на пятое место в текущей турнирной таблице!

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних очных поединках при одном поражении выиграл столичный гранд, в том числе в обоих последних личных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех подопечных Симеоне. Но у них неплохой соперник - применим ставку на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
8 февраля 2026 -
19:30
Бетис
Тотал меньше 2.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ждем голы. Цыганков и Ванат выйдут в основе на матч Ла Лиги
Атлетик – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико Мадрид Бетис Атлетико - Бетис Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Олимпийские игры | 08 февраля 2026, 11:08 4
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026
Анастасия Меркушина впервые высказалась о непопадании на ОИ-2026

Биатлонистка поддержала свою сестру Александру перед гонкой-открытием

Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08 февраля 2026, 03:50 0
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче

Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете

«Я буду скучать». Фаал пояснил трансфер из Руха в Карпаты
Футбол | 08.02.2026, 13:04
«Я буду скучать». Фаал пояснил трансфер из Руха в Карпаты
«Я буду скучать». Фаал пояснил трансфер из Руха в Карпаты
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 10
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 22
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем