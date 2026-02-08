Украина – Люксембург – 1:3. Овчаренко напоследок принес единственное очко
Александр переиграл Рафаэля Кальци в двух сетах в четвертом матче противостояния
8 февраля завершилось матчевое противостояние сборных Украины и Люксембурга в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
В четвертой игре поединка на корты вышли Александр Овчаренко (АТР 498) и Рафаэль Кальци. Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 17 минут.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой Группы
Украина – Люксембург. Четвертыйматч, 8 февраля
Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4
Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения и была сыграна для болельщиков. Люксембург одержал общую победу по итогам двух одинончых матчей и одного парного.
Украина в сентябре сыграет во Второй Мировой группе командного турнира, а Люксембург поборется в Первой Мировой группе за место в Квалификации.
Украина – Люксембург – 1:3
- Алексей Крутых – Крис Родеш – 3:6, 1:6
- Владислав Орлов – Алекс Кнафф – 6:7 (2:7), 2:6
- Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Алекс Кнафф / Крис Родеш – 4:6, 2:6
- Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4
