Украина – Люксембург – 1:3. Овчаренко напоследок принес единственное очко

8 февраля завершилось матчевое противостояние сборных Украины и Люксембурга в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В четвертой игре поединка на корты вышли Александр Овчаренко (АТР 498) и Рафаэль Кальци. Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой Группы

Украина – Люксембург. Четвертыйматч, 8 февраля

Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4

Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения и была сыграна для болельщиков. Люксембург одержал общую победу по итогам двух одинончых матчей и одного парного.

Украина в сентябре сыграет во Второй Мировой группе командного турнира, а Люксембург поборется в Первой Мировой группе за место в Квалификации.

Украина – Люксембург – 1:3