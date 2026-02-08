Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Люксембург – 1:3. Овчаренко напоследок принес единственное очко
Кубок Дэвиса
08 февраля 2026, 16:18 | Обновлено 08 февраля 2026, 16:26
3

Александр переиграл Рафаэля Кальци в двух сетах в четвертом матче противостояния

ФТУ. Александр Овчаренко

8 февраля завершилось матчевое противостояние сборных Украины и Люксембурга в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В четвертой игре поединка на корты вышли Александр Овчаренко (АТР 498) и Рафаэль Кальци. Украинец одержал победу в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой Группы

Украина – Люксембург. Четвертыйматч, 8 февраля

Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4

Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения и была сыграна для болельщиков. Люксембург одержал общую победу по итогам двух одинончых матчей и одного парного.

Украина в сентябре сыграет во Второй Мировой группе командного турнира, а Люксембург поборется в Первой Мировой группе за место в Квалификации.

Украина – Люксембург – 1:3

  • Алексей Крутых – Крис Родеш – 3:6, 1:6
  • Владислав Орлов – Алекс Кнафф – 6:7 (2:7), 2:6
  • Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Алекс Кнафф / Крис Родеш – 4:6, 2:6
  • Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4

Александр Овчаренко сборная Украины по теннису сборная Люксембурга по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
