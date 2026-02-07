Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
07 февраля 2026, 17:31 | Обновлено 07 февраля 2026, 17:44
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу

Сборной Украины нужно спасать ситуацию

Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
ФТУ

В плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса встречаются сборные Украины и Люксембурга. Во втором матче сыграли Владислав Орлов и Алекс Кнафф.

Орлов выиграл первый гейм. Постепенно дело дошло до тай-брейка. И тут сильнее оказался Кнафф.

Во втором сете преимущество Кнаффа было более явным. Да и Орлов достаточно ошибался. В итоге украинец проиграл 2:6.

В первом поединке дня Алексей Крутых в двух сетах проиграл Крису Рордешу. Таким образом счет в матче 2:0 в пользу сборной Люксембурга.

Встреча продолжится в воскресенье, 8 февраля. Начало первого матча в 12:00 по Киеву.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Украина – Люксембург. Второй матч, 7 февраля

Владислав Орлов – Алекс Кнафф – 6:7 (2:7), 2:6

