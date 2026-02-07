Есть ли Малиновский? Обнародованы стартовые составы на матч Дженоа – Наполи

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» в матче с «Наполи».

Поединок 24-го тура чемпионата Италии запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитым мячами и тремя голевыми передачами.

Стартовые составы на матч Дженоа – Наполи: