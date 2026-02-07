Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Есть ли Малиновский? Обнародованы стартовые составы на матч Дженоа – Наполи

Поединок 24-го тура чемпионата Италии стартует в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» в матче с «Наполи».

Поединок 24-го тура чемпионата Италии запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитым мячами и тремя голевыми передачами.

Стартовые составы на матч Дженоа – Наполи:

По теме:
Фиорентина – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Наполи стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
