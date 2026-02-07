Италия07 февраля 2026, 18:15 |
298
0
Есть ли Малиновский? Обнародованы стартовые составы на матч Дженоа – Наполи
Поединок 24-го тура чемпионата Италии стартует в 19:00 по Киеву
07 февраля 2026, 18:15 |
298
0
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Дженоа» в матче с «Наполи».
Поединок 24-го тура чемпионата Италии запланирован на 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитым мячами и тремя голевыми передачами.
Стартовые составы на матч Дженоа – Наполи:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 22
Список возглавил Лионель Месси
Футбол | 07 февраля 2026, 10:22 4
Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом
Футбол | 07.02.2026, 06:32
Футбол | 07.02.2026, 08:12
Футбол | 07.02.2026, 17:35
Комментарии 0
Популярные новости
06.02.2026, 04:44
06.02.2026, 08:00 2
06.02.2026, 08:42 87
06.02.2026, 05:22 5
07.02.2026, 08:55 4
06.02.2026, 12:53
07.02.2026, 04:02
06.02.2026, 09:10 10