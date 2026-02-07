Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси без труда обыграл главного аутсайдера АПЛ. Хет-трик оформил Палмер
Англия
07 февраля 2026, 19:06
Челси без труда обыграл главного аутсайдера АПЛ. Хет-трик оформил Палмер

Лондонцы не имели проблем с «Вулверхэмптоном»

Челси без труда обыграл главного аутсайдера АПЛ. Хет-трик оформил Палмер
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

«Челси» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Поединок, который состоялся на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, завершился со счетом 3:1 в пользу лондонского клуба.

Героем встречи стал Коул Палмер. Полузащитник «синих» открыл счет на 13-й минуте, реализовав пенальти, а на 35-й минуте снова точно пробил с 11-метровой отметки. Уже через три минуты Палмер оформил хет-трик, забив с игры. Во втором тайме Толуваласе Арокодаре сократил отставание хозяев, отличившись на 55-й минуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После поражения «Вулверхэмптон» с восемью очками остается на последнем месте турнирной таблицы АПЛ. «Челси» набрал 43 очка и поднялся на пятую позицию. В следующем туре «волки» 11 февраля сыграют в гостях против «Ноттингем Форест», а «синие» 10 февраля примут «Лидс Юнайтед».

АПЛ. 25-й тур.

Вулверхэмптон – Челси – 1:3
Голы: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (п), 35 (п), 38.

Вулверхэмптон: Са, Буэно, Доэрти (Гомеш 46), Буэну, Москера, Гомес (Белльгард 80), Гомес, Мане, Хван Хи Чхан (Крейчий 43), Армстронг, Арокодаре.

Челси: Санчес, Кукурелья, Гюсто (Ачимпонг 75), Чалоба, Фофана, Сантос (Гато 84), Кайседо, Фернандес, Палмер (Гарначо 61), Нету, Жоао Педро (Делап 75).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Известна оценка Миколенко за автогол и ассист в матче-триллере Эвертона
Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона
С дублем Дьекереша. Арсенал разбил Сандерленд и закрепился на вершине АПЛ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
