Барселона – Мальорка – 3:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании
7 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Мальорка».
Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Каталонский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 3:0.
С 58 очками «Барселона» идет первой в Ла Лиге, имея отрыв от «Реала» в четыре пункта. «Мальорка» с 24 очками – 15-я.
Чемпионат Испании. 23-й тур
Барселона – Мальорка – 3:0
Голы: Левандовски, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83
Видео голов и обзор матча:
