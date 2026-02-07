Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Барселона – Мальорка – 3:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

7 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Мальорка».

Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Каталонский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 3:0.

С 58 очками «Барселона» идет первой в Ла Лиге, имея отрыв от «Реала» в четыре пункта. «Мальорка» с 24 очками – 15-я.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0

Голы: Левандовски, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83

Видео голов и обзор матча:

Барселона Барселона - Мальорка Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски Ламин Ямаль Марк Берналь
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
