Барселона – Мальорка – 3:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча

7 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Мальорка».

Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Каталонский гранд добыл ожидаемую победу со счетом 3:0.

С 58 очками «Барселона» идет первой в Ла Лиге, имея отрыв от «Реала» в четыре пункта. «Мальорка» с 24 очками – 15-я.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0

Голы: Левандовски, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83

Видео голов и обзор матча: