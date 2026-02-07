Результативный спарринг. Буковина и Феникс-Мариуполь сыграли вничью

«Буковина» провела второй контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах. Лидер Первой лиги сыграл вничью 2:2 с ФК «Феникс-Мариуполь».

«Буковина» открыла счет на 30-й минуте. Виталий Груша ударом со штрафного прошил стенку соперника.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался на 41-й минуте. Артур Ременяк реализовал пенальти.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Буковины». На 42-й минуте забил Максим Войтиховский.

И все же поединок завершился вничью. На 82-й минуте Олег Синица сравнял счет.



Товарищеский матч. 7 февраля

«Буковина» (Черновцы) – «Феникс-Мариуполь» – 2:2

Голы: Груша (30), Войтиховский (42) – Ременяк (41, с пен.), Синица (82).

«Буковина» (1 тайм): Пеньков, Стасюк, Шинкаренко, Карась, Морговский, Груша, Тищенко, Бойчук (к), Подлепенец, Дахновский, Войтиховский.

«Буковина» (2 тайм): Погорелый, Гакман, Безуглый, Прокопчук, Сакив, Виттенчук, Груша, Плакса, Ильин, Гамолов, Кожушко.

Феникс-Мариуполь: Жупанский (Задерейко, 46), Сидоренко (Ревакович, 58), Балаба (Черноморец, 46), Кусий (Радченко, 67), Мельник, Кухарук (Гагун, 29), Радченко (ИНП, 58), ИНП, Ковалюк (Балан, 46), ИНП (Синица, 46), Ременяк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча