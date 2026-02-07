Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия в товарищеском матче уступила чемпиону Узбекистана
Товарищеские матчи
Александрия
07.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
Нефтчи Фергана
Украина. Премьер лига
Александрия в товарищеском матче уступила чемпиону Узбекистана

Поединок «Александрия» – «Нефтчи» завершился со счетом 1:2

Александрия в товарищеском матче уступила чемпиону Узбекистана
ФК Александрия

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, вице-чемпион Украины провел спарринг с клубом «Нефтчи» из Узбекистана.

Чемпионат Узбекистана проводится по системе весна-осень. И в прошлом году «Нефтчи» стал чемпионом.

«Александрия» действовала активно. Но забила только на 77-й минуте. Автором гола стал Жота.

Но одного гола оказалось мало. «Нефтчи» забил два и одержал победу.

Товарищеский матч. Турция. 7 февраля

«Александрия» (Украина) – «Нефтчи» Фергана (Узбекистан) – 1:2

Голы: Жота, 77

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
