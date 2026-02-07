Александрия в товарищеском матче уступила чемпиону Узбекистана
Поединок «Александрия» – «Нефтчи» завершился со счетом 1:2
«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, вице-чемпион Украины провел спарринг с клубом «Нефтчи» из Узбекистана.
Чемпионат Узбекистана проводится по системе весна-осень. И в прошлом году «Нефтчи» стал чемпионом.
«Александрия» действовала активно. Но забила только на 77-й минуте. Автором гола стал Жота.
Но одного гола оказалось мало. «Нефтчи» забил два и одержал победу.
Товарищеский матч. Турция. 7 февраля
«Александрия» (Украина) – «Нефтчи» Фергана (Узбекистан) – 1:2
Голы: Жота, 77
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне хотели подписать Коялипу
Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино